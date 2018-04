Pozor na Eurotel Live: zaplatíte i za nic

Problém se objevuje ve spojení s předplacenou službou Go. Při nedostatku kreditu na Go kartě obdrží účastník po zadání kódu *111*# zprávu o tom, že služba není povolena a menu portálu Eurotel Live nemá možnost využít. I tento odmítnutý pokus o přístup ovšem firma zpoplatňuje jako odchozí textovou zprávu, tedy částkou od 2.- do 3.70 Kč. O ní pak sníží celkový kredit Go karty. Ten se stejným způsobem může dále snižovat v záporných hodnotách a účastník takovou neposkytnutou službu zaplatí v okamžiku, kdy si svou Go kartu dobije.

Pomocí kódu *111*# mohou zákazníci Eurotelu používat menu portálu Eurotel Live (dříve Juice Easy) a objednávat infokanály a další služby tohoto portálu, jako jsou obrázkové textovky, multimediální zprávy, loga ap. Každé použití *111*# zpoplatňuje Eurotel stejně, jako odesanou textovku podle ceníku tarifního programu dané SIM karty.

Proč Eurotel inkasuje poplatek za sdělení o tom, že má zákazník nepovolený přístup ke službě, nám během úterního večera uspokojivě nevysvětlil ani ředitel kvality a klíčových programů Eurotelu Václav Kadeřábek, ani bezpečnostní supervizor Eurotelu Josef Hološka. Václav Kadeřábek se otázce podivoval s tím, že vlastně neví, o čem je řeč a Josef Hološka řekl:"Nebudu se k tomu nijak vyjadřovat. Kdyby se vám ztratil někdo z rodiny nebo vás někdo sledoval, obraťte se na mne. Jinak kontaktujte naše tiskové oddělení."

Podle tiskové mluvčí Eurotelu Diany Dobálové je ale vše v pořádku. Říká: "Zákazník přece platí za odeslání SMS, nikoli za službu, k níž je mu kvůli nedostatku kreditu odmítnut přístup. Druhá věc je to, nakolik je tato situace reálně frekventovaná: ve chvíli, kdy zákazníkovi dojde kredit, nemůže využívat žádné služby, tedy ani zmíněné odeslání SMS. A do mínusu se zákazník dostane pouze v případě, že jeho kredit nedostačoval na pokrytí odeslání oné zmíněné SMS. Domnívám se, že většina zákazníků si ale dovede spočítat, zda jejich kredit dostačuje na uhrazení služby, kterou objednávají – takže tak trochu podceňujete jejich inteligenci..." .

Pokud je totiž zákazník v mínusu a vše by fungovalo tak, jak tvrdí tisková mluvčí, nemůže podle ní využívat žádné služby. Je jasné, že by tedy objednávku nemělo být možné odeslat, protože jsou všechny služby omezeny. Jak ale sama jedním dechem říká:" Zákazník přece platí za odeslání SMS, nikoli za službu, k níž je mu kvůli nedostatku kreditu odmítnut přístup..." Že by tedy některé služby omezeny byly a jiné ne? Náš test opakovaně potvrdil, že objednávku odeslat lze i přes to, že by to asi jít nemělo a kredit Eurotel opakovaně odečte.

Na takovém chování operátora bohužel není nic překvapivého. Už jsme si například téměř zvykli, že se postupem doby jaksi vytratilo upozornění na přesměrování hovoru do záznamníku. Hovor se pak automaticky přesměruje do hlasové schránky bez vědomí volajícího a ten tak často zaplatí operátorům i za telefonáty, které by jinak ukončil ještě před přihlášením záznamové služby. Ovšem zpoplatnění informace o odmítnutí služby je přeci jen poněkud silnou kávou a Eurotel by měl co nejrychleji uvést věc na pravou míru.