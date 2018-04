Pozor na data v roamingu. „Smrtící koktejl“ vás může stát desetitisíce

Notebook, SIM karta českého mobilního operátora bez roamingového zvýhodnění a operační systém Windows Vista. I tak může vypadat "smrtící koktejl", který vaši peněženku dokáže připravit až o desetitisíce korun. Podobně jako blogera iDNES.cz.

"Abych se na cestách dostal na internet a některé své dokumenty, potřebuji mobilní připojení na internet. Nakonec moje volba padla na mobilní připojení od O2. Hlavně proto, že to stojí paušál 150 Kč měsíčně bez omezení objemu stažených dat. Ta cena byla nízká proto, že mám doma od O2 ADSL přes pevnou linku," píše na blogu iDNES.cz Milan Soušek.

"Nedávno jsem vyrazil na Slovensko. Jako obvykle potřebné soubory na USB, notebook s sebou a mobilní připojení pochopitelně také přibalit. Podle O2 by to mělo fungovat už i v zahraničí, že prý tam jen něco nastavili, aby to fungovalo všude. Jen místo paušálu se prý bude platit za přenesený objem dat. To mne nechává v klidu, mně jde hlavně o přístup na internet, nic moc stahovat nechci a přes mobilní připojení ani nebudu," píše Soušek.

"Za pár dnů mne čekalo zajímavé překvapení. Přišel účet od O2 na mobilní připojení. Po otevření obálky jsem málem upadl. Účet zněl na částku přes 17 tisíc Kč."

Zapnutý notebook s operačním systémem Windows Vista totiž začal stahovat automatické aktualizace. Za dobu pobytu na Slovensku se tak přes SIM kartu pana Souška přeneslo 60 megabajtů dat. Ačkoliv sám nic vědomě nestáhl, tiše mu účet narůstal až na zmíněných sedmnáct tisíc korun.

Řešením je wi-fi nebo datový balíček

Podobných případů mobilní operátoři zaznamenávají každý měsíc desítky. Stačí nedávat chvíli pozor a notebook (ale i jen chytrý mobil) za vás může stáhnout velké množství dat.

Možností se přitom nabízí spousta. Pokud v zahraničí bydlíte v hotelu, zjistěte si, zda není k dispozici bezplatná wi-fi síť. Ušetřili byste si tak spoustu starostí.

Jestliže se ale potřebujete z nějakého důvodu připojit přes SIM kartu českého mobilního operátora, nabízí se další řešení. U O2 lze aktivovat takzvané datové roamingové balíčky, v rámci kterých máte určitý objem dat za pevný poplatek.

Díky EU bude podobných případů ubývat

Pro nepozorné zákazníky může být jistou útěchou i fakt, že Evropská unie zavedla od 1.července nové podmínky pro roaming v rámci sedmadvacítky.

Všichni zákazníci mobilních operátorů v Evropské unii mají nastavený měsíční limit 50 eur bez daně pro roamingové brouzdání po internetu. Pokud uživatel nebude požadovat jiný limit, hraniční částka odpovídající přibližně 1 300 korunám (1 560 korunám včetně daně) mu byla automaticky nastavena na začátku července.

Jakmile zákazník dosáhne tohoto stropu, operátor je povinen odpojit datové služby v zahraničí. Na dodatečný požadavek pak může takřka okamžitě dojít k opětovnému zprovoznění datového roamingu. O objemu přenesených dat operátor musí zákazníka informovat, při dosažení 80 procent cenového limitu zašle upozorňující SMS.

Navíc EU snížila i maximální cenu za jeden přenesený megabajt, a to na 80 eurocentů (přibližně 24 korun včetně daně). Dosud byl limit podmíněn hodnotou jednoho eura, operátoři toto nařízení ale rádi obcházejí nabídkou datových balíčků za mnohem vyšší cenu.