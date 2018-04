Pozor na další podvod na mobilu. Dlužíte miliony, oznamuje zákeřná SMS

Vše začíná metodou šoku: z neznámého čísla vám přijde zpráva, že jste byli zapsáni do registru dlužníků a ať co nejdříve kontaktujete údajnou společnost, která po vás danou finanční částku poptává, informovala televize Nova.

Nejednejte zkratovitě Na nestandardní SMS zprávy od neznámých příjemců neodpovídejte. Vždy si nejdříve zjistěte, o co jde. Nejlepší způsobe je zavolat na infolinku mobilního operátora.

Poté, co na SMS odpovíte, začnete dostávat jednu zprávu za druhou. Jejich cílem má být získání online výpisu z údajného registru dlužníků. Ve skutečnosti ale tyto zprávy pouze zneužívají šokovaných lidí a nabádají je k odeslání SMS s vyšší tarifikací. "Pošlete SMS ve tvaru WEB na číslo 9000 999," píše podvodná služba.

Jedním z podvedených je náchodský podnikatel Jan Lojda, který Novu na případ upozornil. Za šest odeslaných SMS utratil téměř 600 korun. Jak však upozornila televize, nemusí být jediným; mnoho lidí nemuselo podvod vůbec nahlásit.

"Je to vlastně takový stromeček. Zadáte jednu esemesku, ono to na vás chce PIN (...) pak to chce znova potvrdit PIN, až se dostanete k závěru, že vám zašlou nějakou nesmyslnou částku," popsal svou zkušenost Lojda. Poté, co se dozvěděl, že údajně dluží miliony, navštívil svého právníka. Až ten mu řekl, že je to podvod.

Případ již začala prošetřovat i náchodská policie, potvrdila televizi její mluvčí Jana Pecoldová. Vzhledem k výši škody ho šetří jako přestupek. "Doporučuji občanům, aby si takovéto finanční záležitosti zjišťovali výhradně z důvěryhodných zdrojů," nabádá k opatrnosti Pecoldová. I podle policie může být podvedených více.