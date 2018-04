Pozor na akce mobilních operátorů, chtějí si vás rychle zavázat

T-Mobile včera představil novou akční nabídku, která slibuje všem novým klientům desetinásobek volných minut. Stačí nová aktivace nebo prodloužení smlouvy a například namísto 250 volných minut u tarifu T250 můžete mít nádavkem 2500 dalších. - více zde

Tento bonus získá zákazník na dobu šesti měsíců. Mohlo by se až zdát, že po té, co T-Mobile rozjel akci každá druhá SMS zdarma, se snad rozhodl sám sebe zruinovat. - více zde

Nejdříve spotřebujete standardní minuty

Těch 2500 volných minut můžete začít využívat až po té, co spotřebujete všechny ostatní volné minuty (standardní i bonusové) za dané fakturační období. Standardní volné minuty ovšem platí do všech sítí, zatímco ty nové T-Mobile počítá jen do vlastní sítě nebo do pevné.

Co z toho vyplývá? Snadno se tak může stát, že z desetinásobkem volných minut zaplatíte na konci měsíce větší účet než bez nich. Málokdo už dnes kontroluje, do jaké sítě volá – předčíslí je tolik, že už si je nelze pamatovat a sazby nejsou tak rozdílné. S vidinou na obrovský balík minut si tak uživatel rychle vyčerpá standardní minuty a hovory do jiných sítí už si bude muset platit.

Ještě horší případ najdete u Eurotelu a jeho balíčku Top Víkend. První sobotu si vyčerpáte všechny standardní minuty a v pondělí až každou minutu platíte. Ušetří jen uživatel, který volá minimálně v týdnu a o víkendu naopak nedá mobil od ucha. Takových je ovšem minimum. - více zde

Operátoři se budou snažit uzavřít co nejvíce smluv

Pokud provoláte většinu minut v rámci partnerské sítě, je pro vás tato akce samozřejmě velmi výhodná, ostatní uživatelé by ovšem měli dát na limitované akce pozor. Do poloviny ledna mají operátoři povinnost zprovoznit přenositelnost mobilních čísel. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ovšem nebude možné odejít se svým číslem ke konkurenci, pokud na něm bude uzavřená smlouva na dobu určitou. - více zde

Doplněno: I takovou smlouvu je možné v případě zájmu zrušit, ale zákazník pak musí dorovnat dluhy vyplývajíci z dané smlouvy. Znamená to například uhradit rozdíl mezi plnou a dotovanou cenou telefonu v době jeho zakoupení.

Jistě není náhodou, že T-Mobile limituje tuto nabídku právě na šest měsíců. Eurotel se zase snaží lákat zákazníky na limitovanou akci "Dva roky volání zdarma", která spočívá v tom, že po dobu dvou let dostanete každý měsíc malý balíček volných minut. Lze očekávat, že operátoři nyní začnou připravovat podobné akce stále častěji, aby přiměli zákazníky uzavřít smlouvy a ti nemohli hned 15. ledna sbalit kufry. Reklamní tlak se navíc začne s blížícím se datem přenositelnosti stupňovat. Svůj podíl na tom budou mít samozřejmě Vánoce, ale dávejte pozor, aby dárková horečka neskončila i nechtěným závazkem.