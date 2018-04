Pozor, chytré Nokie a Sony Ericssony se mohou stát terčem útoku. Poradíme, jak se bránit

Jak se DoS útoku bránit?

Jste opravdu napadeni?

Pokud se domníváte, že váš telefon s OS Symbian se stal terčem výše zmíněného útoku, je potřebná kontrola a vyloučení jiných příčin. K tomu doporučujeme následující postup: - sežeňte si alespoň dva funkční telefony přihlášené v mobilní síti - z jednoho telefonu pošlete testovací SMS zprávu na podezřelý telefon a zároveň i na druhý funkční telefon (pro účely testu lze poslat SMS i sám sobě) - pokud bude testovací SMS zpráva na jeden přístroj korektně doručena a na podezřelý telefon s OS Symbian ne, s největší pravděpodobností je podezřelý telefon infikován nebezpečnými SMS zprávami.

Jak zjednat nápravu?

- Zálohujte uživatelská data – pozor, kromě SMS zpráv! - z telefonu do počítače. Proveďte reset telefonu (přechod do výrobního nastavení) a následně proveďte obnovu dat z počítače do telefonu. Postup provedení resetu se může u jednotlivých přístrojů lišit, přesně je popsán v návodu k obsluze telefonu. Obvykle funguje zadání kódu *#7370#. - Firma Fortinet nabízí program, který je schopen identifikovat rizikové SMS zprávy a umí je následně smazat. Tím obnoví přijímání dalších SMS a MMS zpráv. Program si můžete stáhnout zde. - Použijte některý z antivirových programů pro chytré mobilní telefony. T-Mobile otestoval funkčnost antivirového řešení F-Secure. Program je placený, k dispozici je však časově omezená zkušební verze.