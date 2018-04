Pozor, aby vám nevypršel Oskarův kredit

Obměněný obsah startovního balíčku od Oskara je sice pro majitele pohodlnější, ale zároveň poněkud zvyšuje riziko propadnutí kreditu. Pro řadu lidí je Oskar jejich druhým operátorem nebo jakousi zálohou. A právě ten, kdo nyní Oskara chce mít jen „pro jistotu“, může o svůj kredit ze startovního balíčku snadno přijít.

Dříve totiž balíček kromě SIM karty obsahoval i dobíjecí kupón. Ten, kdo z jakéhokoli důvodu neprovedl do půl roku první hovor, přišel podle podmínek Oskara o kartu, protože mu ji operátor deaktivoval. Zůstal mu však kredit z kupónu. Ten mohl někomu prodat, případně jej použít na svou další záložní Oskartu (pokud z ní provedl hovor). Nyní již tato možnost neexistuje.

Oskar v rámci zjednodušení přestal do balíčku vkládat kupóny a místo toho prodává SIM karty s již nabitým kreditem. Kupón tedy není potřeba. Ostatní pravidla však zůstala v platnosti. Pokud tedy do půl roku svou záložní kartu neoživíte, rozloučíte se posléze nejen se SIM kartou, ale i s kreditem. Možnost, jak kredit z karty „vydolovat“, není.

Nepředpokládáme, že by naši čtenáři tyto problémy s Oskarem měli. Na druhou stranu však mohou někomu dalšími ušetřit zklamání. Například těm, kteří Oskartu výhodně koupili a chtějí ji věnovat prarodičům či své ratolesti k životnímu jubileu.