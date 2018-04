Poznáte, jestli budete platit za místní nebo dálkový hovor?

Až dosud jste při volání v pevné síti rozdíl mezi místním a dálkovým hovorem (do jiného telefonního obvodu) poznali velmi jednoduše. Stačilo si pamatovat předčíslí obvodu, ze kterého voláte. Pokud jste vytáčeli jiné předčíslí, potom to byl dálkový hovor. V případě vytočení stejného nebo žádného předčíslí šlo o místní hovor. Jenže s přečíslováním se sice zmenšil počet telefonních obvodů (z více než 160 na 14), takže rozsah území pro místní hovory se zvětšil, jenže jednotlivé obvody už mají více předčíslí, a proto už nepoznáte, kam voláte.

S výjimkou obvodu Praha mají všechny další telefonní obvody dvojmístné předčíslí (Praha má za předčíslí číslo 2). Předčíslí je součástí telefonní čísla, jde o první číslice. Protože ale některé kraje mají předčíslí dvě (Jihomoravský dokonce tři), potom si budete muset pamatovat, ve kterém kraji se nachází telefonní číslo, na které voláte. Ve většině případů to není problém, když voláte z Prahy do Brna nebo z Ostravy do Humpolce, tak je i malému dítěti jasné, že jde o hovor do jiného kraje a tudíž dálkový, ale přesto se najde dost případů, kdy to jasné není.

Do budoucna bude řešením tohoto problému zavedení jednotného tarifu za volání v pevné síti, jako je tomu dnes u mobilních operátorů a některých alternativních operátorů. Operátoři říkají, že jsou na to připraveni již dnes; přizpůsobí se ale cenové politice Českého Telecomu. Mimochodem, již dnes je v některých případech například levnější spojit hovor z Prahy do Brna než z Benešova do Kladna.

Přehled předčíslí nových telefonních obvodů: