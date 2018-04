Poznáte falešný iPhone 4 od originálu?

Výrobci falešných přístrojů si dávají velmi záležet, aby byl především vzhled téměř nerozeznatelný od originálu. Majitelé konkrétního telefonu (a nemusí to být jen uvedený iPhone) nakonec drobné detaily odhalí a padělek rozeznají. Pro běžného zákazníka to ale může být mnohem složitější, a o to víc, pokud nemůže padělek s originálem přímo porovnat.

Výrazné rozdíly jsou až ve výbavě přístrojů a v samotném menu. Tam je většinou vše jinak, i když se výrobce padělku bude sebevíc snažit. Ale to vám předvedeme až v pátek, kdy přineseme krátký test falešného iPhonu. Zatím zkuste poznat, zda se originál skrývá pod číslem jedna či pod číslem dvě. Hlasujte v anketě, výsledek najdete zde.

Další fotografie originálu a padělku najdete v galerii.

Který je originál a který je padělek?

Který iPhone je podle vás pravý (originální)?