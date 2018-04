Poznámkový blok, internetové rádio a Ogg přehrávač v kapse (Programy pro Symbian)

Notepad

Program Notepad je, stejně jako ve Windows, i pod operačním systémem Symbian poznámkový blok. Umožňuje editaci již stávajících textů či vytváření nových, jejich kopírování a vkládání. Program umožňuje také vrácení se o jeden krok zpět a podporuje hledání v otevřeném dokumentu.

Aplikace je kompatibilní se všemi Series60 telefony a za $8.50 si ji můžete zakoupit zde.

VirtualRadio

Cestujete, nebo zkrátka jen nechytáte vaši oblíbenou stanici a přesto byste chtěli rádio poslouchat? S programem VirtualRadio to není žádný problém. Požadovanou stanici stačí "naladit", respektive znát její internetovou adresu pro streamování a po jejím zadání do programu a spojení už jen poslouchat. To můžete činit přes GPRS či EDGE. Stanice lze ukládat, předpokladem pro jejich poslech je kvůli velkému přenosu dat aktivovaný datový tarif bez omezení dat.

Program je ke stažení tady za $7.80.

Angelfish

Hra Angelfish je klasickou 2D střílečkou ve stylu SkyForce. Vaším úkolem není nic jiného, než sestřelit vše, co se hýbe. K tomu vám pomůže pět typů zbraní a jedna všeničící bomba. Arzenál můžete upotřebit v jedenácti levelech, v nichž samozřejmě nechybí závěreční bossové. Hra vyniká zpracováním - pozadí je vytvořeno ručně, co se grafiky týče, řadí se však Angelfish pouze mezi lepší průměr.

Hru můžete stahovat odsud za $14.95 a je kompatibilní s většinou Series60 telefonů.

PowerMP3

Ačkoliv to podle názvu tohoto hudebního přehrávače pro UIQ nevypadá, program PowerMP3 zvládne kromě "empétrojek" přehrávat také formát Ogg Vorbis. Vedle toho umožňuje tvorbu playlistů, podporuje skinovatelnost, má 10-ti pásmový equalizér, dovolí měnění hlasitosti přes jog dial, přehrávání na pozadí a mnoho dalšího. Program funguje se SonyEricssony řady P a stojí $19.99.

Stahovat trial verzi či zakoupit PowerMP3 můžete tady.