Pozérská hračka, nebo nejlepší smartphone? Recenze LG Prada 3.0

Mobilní telefony ověnčené módními značkami u pravověrných uživatelů, hledající především co nejlépe vybavený mobil, mnoho důvěry nebudí. Za vysokou cenovkou se většinou neskrývá kdovíjaká výbava. Navíc předchozí telefony LG Prada byly spíše smutnou ukázkou toho, jak se dá slavné jméno použít k tomu, aby si alespoň někdo koupil jinak prakticky neprodejný produkt.

První LG Prada se jako jeden z prvních telefonů snažil přiživit na iPhonem znovuobjevené kategorii dotykových telefonů. Druhá Prada chtěla zaujmout i výbavou, ale konstruktéři naprosto pokazili konstrukci a ani design nepůsobil nijak luxusně.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní design

výborné zpracování

špičková výbava Proč nekoupit? vyšší cena

jen průměrný displej Kdy? V prodeji Za kolik? 14 000 Kč

Logicky to tak vypadá, že ani třetí Prada, tentokrát s Androidem, by neměla být žádný zázrak. Obzvlášť když uvážíme, že poslední výtvory LG (snad kromě Optimus Black) v nás také mnoho nadšení nezanechaly. Jenže ouha. V Koreji se někdo probral a LG Prada je opravdu dobrý smartphone. A ta módní značka na něm může být brána jenom jako takový přátelský bonus.

Prada je v podstatě konkurencí současným špičkovým dvoujádrům – především třeba Galaxy S II. Oproti němu je snad v řadě oblastí o malinko lepší. Ne že by tedy majitelé Galaxy S II měli okamžitě přebíhat k druhému korejskému výrobci – upgrade se rozhodně nevyplatí. Ale pokud uvažujete o novém špičkovém smartphonu, je Prada až překvapivě dobrou volbou. Tedy do doby, než přijde na trh nová generace špičkových kousků.

Vzhled a konstrukce – čistá elegance a náznak luxusu

Už předchozí modely LG Prada si hodně zakládaly na vzhledu. Ovšem to, jak se nakonec záměr designérů povedl, je již jiná kapitola. Především nechutně upatlaná lesklá těla předchozích modelů příliš důvěry nebudila.

LG Prada 3.0 (nebo také Prada phone by LG 3.0, jak bývá telefon často nazýván) ale na své předchůdce nechává zcela zapomenout. Design je zcela nový a nese se na vlně dnešních velkých ale tenkých chytrých mobilů. LG se sice nepouští do závodu o zcela nejtenčí smartphone, ale tloušťka pouhých 8,5 milimetru je poměrně impozantní. Naopak půdorysné rozměry 127,5 x 69 mm znamenají, že je telefon o něco větší než Galaxy S II. Hmotnost 128 gramů je přijatelná.

Tvary modelu Prada jsou vcelku jednoduché – přední i zadní strana jsou zcela ploché, půdorys přísně obdélníkový. Boky jsou ale hezky zakulacené – z přední do zadní strany míří vlastně jeden plynulý oblouk. I díky tomu vcelku široký telefon stále docela pohodlně sedne do ruky. Ale je pravda, že pro některé uživatele bude telefon už příliš veliký – tady si nejsme jistí tím, zda LG neudělalo trochu chybu – přeci jenom bychom značku Prada očekávali především v rukou zástupkyň něžnějšího pohlaví. A právě drobné slečny by mohly s velikostí telefonu už mít trochu problém.

Design je vcelku minimalistický a hlavní roli v něm hrají detaily. Na spodní straně jsou to efektní "šrouby", které jakoby telefon drží pohromadě, na horní hraně pak uspořádání tlačítek a konektorů. Dvě tlačítka jsou v kruhovém provedení z broušeného kovu – stejně jako tlačítko se tváří i část odsouvací krytky konektoru microUSB. Na levém kraji pak tuto kovovou trojici doplňuje střídmě provedený Jack konektor pro sluchátka.

Zadní část telefonu je prakticky celá tvořena krytem baterie. Ten má texturu, která má připomínat právě slavnou módní značku. Na krytu (stejně jako nad displejem) také nechybí logo módního domu Prada. Kryt na svém místě skvěle sedí a přispívá k celkově vynikajícímu pocitu ze zpracování celého telefonu. Dovedli bychom si ale představit, že zadní kryt by namísto plastu mohl být vyroben z hodnotnějšího materiálu – kovu nebo kůže. Módní značka i cílová skupina, která se bude o tento telefon zajímat, by si jistě takové provedení zasloužila.

Celkově musíme vzhled i zpracování telefonu hodnotit na výbornou. Prada 3 tak přestoupila stín svých nepříliš kvalitních stájových předchůdců a zařadila se na špičku, kam patří.

Displej a ovládání – černá a zase černá

Módní značce přizpůsobili u LG i samotný systém v telefonu. Stále jde o poměrně standardní Android 2.3 Gingerbread s drobnými továrními úpravami od LG (čtveřice ikon vespodu displeje, shlukování aplikací v menu podle původu, ovládání bezdrátových funkcí a hudebního přehrávače v horní liště), ale u LG tentokrát sáhli ke grafickým úpravám.

Telefon tak dostal například tapetu se stejnou texturou jako má zadní kryt a v menu je všude napříč použito písmo Prada, které má trochu jiný vzhled než původní androidí font. Komu se ale ani jedno nelíbí, může si to v nastavení snadno změnit. Celé menu je vyvedeno v černobílé kombinaci – a to i většina ikon vestavěných aplikací. Barevné ikony mají jenom aplikace od Google a pak také veškeré doinstalovávané aplikace.

U LG vymysleli i systém, jak udržet uživatelské prostředí v černobílé grafice – uživatel má k dispozici sadu černobílých ikon, které může staženým programům přiřadit. Stane se tak ale pouze v případě programů na úvodní obrazovce s widgety, v menu zůstanou ikony barevné. Na druhou stranu ani tovární černobílé ikonky nepůsobí úplně jistě – zpočátku jsme si na jejich grafiku museli trochu zvykat a navíc je orientace v nich trochu složitější – jsou si podobnější než ikony barevné.

Když už jsme zmiňovali widgety – ty jsou u LG Prada opět pečlivě graficky vyvedeny a uživatel si může vybrat z řady jejich variant. Navíc většina widgetů má i několik možností velikosti – tu může uživatel měnit už přímo na samotné obrazovce, kam chce widget umístit. Připomíná to vlastnost Androidu Ice Cream Sandwich – mimochodem, na ten LG slibuje update, datum jeho příchodu ale není známé.

Při práci s telefonem vás rozhodně nebude nic zdržovat. Prada 3.0 dostala do vínku dostatečně silný hardware - dvoujádrový TI OMAP 4430 s taktem jader 1 GHz, grafiku PowerVR SGX540 a především 1 GB RAM paměti. V benchmarku Quadrant sice Prada trochu za Galaxy S II zaostává, ale třeba v části týkající se práce s pamětí ho drtivě poráží. Rychlost přístupu do paměti je přitom pro řadu úkonů důležitější než hrubý výkon procesoru a znamená rychlejší spouštění aplikací nebo jejich přepínání. Prada phone by LG 3.0 se tedy může chlubit opravdu rychlým uživatelským prostředím a bleskovými reakcemi na pokyny. Systém je stabilní a za celou dobu testování jsme se nesetkali s žádným podivným chováním, které se u starších LG občas objevovalo.

Samotný displej telefonu za zbytkem rozhodně nezaostává, na druhou stranu ani neohromí. Úhlopříčka je 4,3 palce, tedy stejně jako u již mnohokrát zmiňovaného Samsungu Galaxy S II. I rozlišení je stejné – tedy 800 x 480 pixelů – kdo čekal alespoň qHD, bude zklamán. Ano, luxusnímu LG by lepší displej určitě slušel, ale ani ten, co dostalo do vínku, rozhodně není k zahození. Jde o NOVA panel s vysokým jasem až 800 nitů. To znamená, že displej je poměrně dobře čitelný i na prudkém slunci. Navíc se displej alespoň pocitově neupatlává tolik jako u některých konkurentů.

Na displeji oceňujeme i jeho věrné podání barev. Kdo je zvyklý na přepálené barvy Super AMOLED displejů Samsungu, tomu možná přijde displej LG málo barevný. Ani podání černé barvy není špatné, ale tady AMOLED panely vedou výrazněji.

Ještě na skok k samotnému ovládání telefonu. Zapínací tlačítko je v pravém rohu horního okraje a dobře se nahmatává. Trochu matoucí je druhé tlačítko na vrchní straně mezi konektory – to totiž slouží pouze k zapnutí předního fotoaparátu – asi má suplovat jakousi funkci zrcátka. Je škoda, že nejde jeho funkce přenastavit. Tlačítka pro regulaci hlasitosti jsou na levém boku telefonu a dobře se dají nahmatat i poslepu, jejich odezva na stisk je také příkladná.

Trochu horší je to se senzorovými tlačítky pod displejem – i ty sice reagují na stisky zcela přesně a bez prodlevy, jenže na náš vkus příliš rychle zhasínají. A pokud tlačítka zhasnou, nemá uživatel šanci určit, které co dělá. Jistě, po čase si na to lze zvyknout, ale přeci jenom, tlačítka by mohla zhasínat namísto asi po dvou sekundách třeba po pěti. Podobným neduhem trpí celá řada smartphonů, u LG se zcela lesklým povrchem, kde po zhasnutí není po tlačítkách ani náznaku, ale vadí výrazněji než jinde.

Baterie – den nebo dva

V oblasti výdrže baterie bohužel prostor pro žádné skvělé zprávy není. Akumulátor s kapacitou 1 540 mAh stačí na obvyklý den nebo dva provozu. Den většinou při vyšším vytížení v našem podání, dva dny by telefon mohl vydržet velké části uživatelů. Ale přes ně se budete dostávat těžko, spíš je to náznak toho, že svůj smartphone příliš nevyužíváte.

Telefonování a zprávy – hledáme čárku

V oblasti telefonování a zpráv přináší LG Prada 3.0 téměř klasický Androidem daný mix funkcí. U LG tento v některých případech malinko vylepšili, jindy se jim ale příliš nezadařilo. Tak například nová telefonní aplikace, která umí vyhledávat v kontaktech psaním na numerické klávesnici (hledá ve jméně i příjmení) zaslouží pochvalu – tohle se korejští kolegové u Samsungu stále nenaučili.

Jenže hned u klasické klávesnice pro zadávání textu by zasloužil někdo v Koreji nafackovat. U telefonů LG nás neustále udivuje, a Prada není v tomto ohledu výjimkou, jak si někdo u LG myslí, že čárky ve větách není potřeba psát. Někdo si to ale myslet musí, protože jinak si vůbec nedovedeme vysvětlit, že čárka se nenachází na standardním rozložení klávesnice a pro její napsání je potřeba buď chvíli podržet tečku nebo se přepnout na číselnou část klávesnice. Hlavně že vedle mezerníku trůní smajlík.

Pod tečkou se podobně skrývají i další interpunkční znaménka a některé další znaky (závorky), které řada konkurenčních smartphonů umisťuje jako alternativu na ostatní tlačítka klávesnice – tam je lze napsat delším podržením, které zdržuje méně, než hledání znaku v delším seznamu. U LG Prada možná tento ústupek můžeme chápat jako daň estetice celé klávesnice, ale z hlediska ergonomie je to mírný krok zpět. Kdo by myslel, že tento nedostatek odstraní přepnutím na tovární androidí klávesnici, má smůlu – nejde to. Pochopitelně ale můžete zkusit doinstalovat některou z externích klávesnic (třeba Slide IT).

U LG Prada nám na klávesnici vadí ještě jedna drobnost – tou jsou zvuky. Ty jako by u LG naprosto bez skurpulí ukradli z iPhonu. Naštěstí jdou zvuky vypnout a jako odezvu zapnout třeba jenom vibrace. Originální zvuk klávesnice by u luxusního telefonu ale chybět nemusel.

Obzvlášť když si jinak LG přichystalo originální sadu vyzváněcích tónů a zvuků různých upozornění. Prada 3.0 je tak poměrně příjemným zpestřením i v této oblasti. Z nabídky decentních i extravagantních vyzváněcích tónů si vybere ledaskdo.

Organizace a data – moderní funkce

Prada phone by LG 3.0 je špičkově vybavený smartphone a dokazuje to i v případě datové výbavy. Funkce jako Bluetooth, wi-fi nebo podpora HSDPA už bereme za samozřejmost. Prada 3.0 ale překvapí například Bluetooth ve specifikaci 3.0 nebo přítomností funkce NFC. Ta sice v současnosti stále není příliš rozšířená, ale hodit se může. Telefon disponuje i televizním výstupem a microUSB konektor by měl podporovat i funkci USB Host – mělo by tedy být možné k němu připojit například externí flash disk.

Když už jsme u paměti – té nabízí LG Prada 3.0 také vcelku dostatek – a to 8 GB. Z toho 4 GB jsou určeny plně pro uživatele, zhruba 2 GB jsou vyhrazeny aplikacím a zbytek zabírá samotný systém. Telefon má také slot na paměťové karty microSD, takže není problém kapacitu podle potřeby rozšířit. V balení s telefonem jsme ale žádnou kartu nenašli.

Z užitečných aplikací stojí za zmínku kancelářský balík Polaris Office, který umožní pracovat s Office dokumenty. Ty lze i vytvářet a je možné je sdílet pomocí služby Box.net. LG připravilo i svou typickou aplikaci Smart World, která může suplovat funkcí Android Marketu. Součástí standardní programové sestavy jsou například diktafon, firemní uživatele může potěšit poměrně pokročilý VPN klient. Pro uživatele může být zajímavá i aplikace RemoteCall, která umožňuje provádět nastavení a technickou podporu uživatelům telefonu na dálku. Jednoduše se prostřednictvím aplikace spojí s technickou podporou LG a ta jim může pomoci vyřešit jejich problém s telefonem.

Zábava – 8 mega i další funkce

Ani v zábavní oblasti nepřijdou uživatelé LG Prada vůbec zkrátka, ale výbava už spíše odpovídá v dané kategorii tomu běžnému. Je tu tedy FM rádio, slušný hudební i video přehrávač a naopak žádné hry – ty je potřeba doinstalovat z Android Marketu. K telefonu jsou dodávána i sluchátka – klasické pecky, které tentokrát nesou značku Prada. Jimi reprodukovaný zvuk je překvapivě poměrně kvalitní a sluchátka rozhodně patří k tomu lepšímu, co k mobilním telefonů běžně dostanete.

Zvláštní zmínku si tak v této kategorii vyslouží jenom fotoaparát. Ten má opět poslední dobou již celkem standardní rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu. I v této sestavě ale mohou být výsledky všelijaké – LG však naštěstí předvádí velmi solidní výkony a jeho fotoaparát se řadí ke špičce dnešních smartphonů. Obzvláště za dobrého světla vytváří opravdu velmi vyvážené snímky, a to především z hlediska barevnosti – věrnost barev je jeho předností. Se slábnoucím osvětlením jsou ale výsledky trochu horší a jestliže za světla fotoaparát konkurenci místy předčí, za horších podmínek jsou na tom naopak častěji lépe soupeři.

Částečně se na tom podepisuje řízení přisvětlovací diody – fotoaparát ji pouští později než konkurence, což ale dohání zvyšováním ISO u snímků,tím pádem větším šumem. Dioda navíc není příliš silná, takže na focení v opravdu tmavých prostorách není příliš vhodná. Jako mechanická spoušť slouží již zmiňované tlačítko na vrchní straně telefonu, které jinak spouští pouze přední fotoaparát. Při focení je tak spoušť nezvykle na levém boku. Při spuštěném hlavním fotoaparátu tedy tlačítko supluje spoušť – bohužel bez namáčknutí, takže je nejprve potřeba zaostřit – třeba klepnutím prstem na vybraný bod na displeji. Nebo musíte k focení používat tlačítko na displeji. Prada zvládne i natáčení videa ve Full HD rozlišení – i tady se může směle měřit s konkurencí. Telefon ale při natáčení videa průběžně nepřeostřuje.

Shrnutí – překvapivě skvělý smartphone

Na LG Prada 3.0 se můžeme dívat z mnoha úhlů. Pokud jej budeme brát pouze z pohledu dnešní kategorie špičkových telefonů, je to překvapivě silný konkurent. Samsung Galaxy S II v mnohém poráží a směle se může postavit i přístrojům, jako je Galaxy Nexus, HTC Sensation nebo Motorola Razr. Jistě, LG by mohlo mít displej s větším rozlišením, ale jinak mu není v kontextu této konkurence prakticky co vytknout. Prada prostě překvapivě patří mezi nejlepší a nejvybavenější smartphony, jaké u nás můžete momentálně koupit.

Jenže to už za pár týdnů platit nemusí, ostatně řada hlavních konkurentů Prady už čeká na své nástupce. I tak ale LG Prada zůstává velmi zajímavou volbou, otázkou je, jak se bude vyvíjet jeho cena. Ta se v současnosti pohybuje okolo poměrně vysokých 14 000 korun – jenže Motorola Razr není o nic levnější, Samsung Galaxy S II stojí oficiálně o tisícovku méně (pravda, lze ho sehnat i levněji). A Galaxy Nexus je dražší. LG Prada 3.0 tak v kontextu konkurence momentálně se svou cenovkou nevypadá jako špatná volba, obzvláště když vezmeme v potaz fakt, že jako bonus dostane uživatel módní kousek. Na druhou stranu třeba stájové kolegy LG Optimus 2X a Optimus 3D koupíte výrazně levněji.

Na Pradu se můžeme podívat i úhlem módně zaměřených jedinců. Pro ně bude možná zklamáním pouze plastový zadní kryt – celkově luxusnější dojem z telefonu by neškodil, byť v kontextu již zmíněné konkurence na tom Prada je asi nejlépe. Pro řadu slečen navíc může být tento Prada mobil příliš veliký.

Trochu se tak obáváme, že se modelem Prada 3.0 LG tak úplně netrefilo do cílové skupiny. Technicky zaměření uživatelé totiž raději sáhnou třeba po konkurenční Motorole Razr nebo Samsungu Galaxy Nexus, módně zaměření jedinci by pak uvítali kapku menší přístroj a luxusnější materiály.

LG Prada 3.0 a konkurence

LG Prada 3.0 LG představilo ve spolupráci s módní značkou Prada nový smartphone s operačním systémem od Googlu, LG Prada 3.0. Novinka nabídne tenké tělo a elegantní design. Telefon používá dvoujádrový procesor taktovaný na frekvenci 1 GHz. Paměť RAM má kapacitu 1 GB. Cena: 14 000 Kč

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 13 000 Kč

HTC Sensation HTC Sensation se může pochlubit dvoujádrovým procesorem Snapdragon a obřím displejem s vysokým rozlišením. Vedle skvělého zpracování nabídne také osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření a GPS navigaci. Cena: 11 490 Kč

Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Nexus je smartphone, který jako první používá operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Novinka má bohatou výbavu, existovat bude i ve verzi s podporou sítí čtvrté generace LTE. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Cena: 14 500