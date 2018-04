Pozdně listopadové novinky na Mobil.cz

Není to zase tak dávno, co jsme vám slíbili, že se budeme pravidelně zastavovat nad novinkami, které jsme pro vás přichystali. Podívejte se tedy, co je nového.

Cena týdne

Tou první, absolutní novikou, je rubrika Cena týdne. Pravda, věnovali jsme jí samostatný článek, ale pro jistotu shrňme podstatu Ceny týdne ještě jednou. Jde o rubriku, do níž mohou sami prodejci mobilních telefonů přispívat se svými cenami na jednu značku mobilního telefonu, kterou budeme vyhlašovat každé úterý. Nyní se až do 5. prosince jedná o Nokia 3310. Můžete si nechat vyhledat nejlepší nabídky v Twist sadě, s Go, Oskarem nebo jen cenu samotného telefonu.

Má něco takového v době „doporučených“ cen smysl? Asi ano – jen víkendový testovací provoz ukázal, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou je více jak 1000 Kč. Takže pokud budete rubriku Cena týdne sledovat pravidelně, můžete nějakou takovou částu ušetřit – a to za to stojí, ne?

Rubriku Cena týdne jsme zavedli vzhledem k vašim četným žádostem, abychom sledovali ceny a pomáhali vám vytipovávat nejlevnější nabídky. Přiznáváme, že je to nad naše možnosti, a tak jsme to udělali právě takto: ať sami prodejci nabídnou, jakou mají cenu…

Uvítáme vaše postřehy k vylepšení rubriky Cena týdne – pište do tohoto auditoria nebo emailem na redakce@mobil.cz.

Spokojenost s operátory

Tato služba již není úplnou novinkou, testujeme ji zhruba měsíc a najdete ji na titulní stránce. Je to další naše reakce na vaše žádosti. Tato služba slouží k subjektivnímu porovnávání vaší spokojenosti s operátory, ostatně to už napovídá sám název.

Princip je jednoduchý – vyberete si svého operátora a přiřadíte mu známku podle toho, jak jste s ním právě dnes spokojeni. Známka 3 přitom představuje průměrnou spokojenost, pětka je naprostá nespokojenost a jednička je naprostá spokojenost. Hodnocení je samozřejmě zcela subjektivní, můžete „strhávat body“ za dlouhé čekání na infolince, za nechodící služby nebo i za kompletně spadlou síť, přidávat body můžete třeba za rychlou pomoc infolinky nebo pohodové volání toho dne, prostě podle toho, jak se cítíte být spokojeni se svým operátorem.

Zajímavé je, že ačkoliv hranice 112 hlasů, které podle statistiků potřebujeme k tomu, aby se údaje daly považovat za representativní, zatím nedosahujeme, i přesto výsledky velmi odpovídají tomu, co se v sítích děje. Na minimech Paegasu jsou jasně vidět výpadky sítě. Když se na grafy podíváte, tak zjistíte, že nejhůře lidé vnímají Paegas, naopak obecně největší spokojenost je s Oskarem. Uvidíme, jak se bude vaše spokojenost vyvíjet – i pro nás je takový graf zajímavým ukazatelem toho, co si o jednotlivých sítích myslíte v průběhu času.

Na následujícím obrázku vidíte, jak to vypadá v praxi...



A co dále?

Nu, to jsou dvě služby, které pro vás již běží. Nyní trochu pohledu do budoucnosti: chystáme pro vás vánoční přílohu zaměřenou na to, jak si koupit mobilní telefon, jak si vybrat operátora a služby – prostě takovou nápovědu, co sobě nebo svým blízkým máte pořídit pod stomeček…

A ještě něco. Dnes v 19.45 se na serveru objeví výsledky ankety Mobil roku. Tak se přijďte podívat.