Požární cvičení v budově T-Mobile může omezit provoz na dálnici

Kvůli dnešnímu požárnímu cvičení v budově mobilního operátora T-Mobile na pražských Roztylech může být odpoledne mezi 15:00 a 16:00 omezen provoz na začátku brněnské dálnice D1. ČTK na to upozornilo tiskové oddělení firmy s tím, že případná dopravní omezení v těsné blízkosti budovy nebudou delší, než několik minut.

V rámci poplachu budou z budovy evakuováni všichni zaměstnanci. Jako shromaždiště pro ně poslouží chodník na protější straně Tomíčkovy ulice a přilehlá travnatá plocha. Průjezd hasičů městem budou signalizovat zapnuté sirény a na místě mimo jiné odzkouší hydranty a vysunovací žebříky.

V době poplachu bude celá budova uzavřena také pro veřejnost. Zákazníci nebudou mít přístup ani do značkové prodejny a vyloučeny budou jakékoliv návštěvy. T-Mobile se do nové budovy přestěhoval letos v dubnu. Do té doby pracovalo zhruba 1500 zaměstnanců na čtyřech různých místech Prahy.