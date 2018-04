Pozadí akvizice Motoroly Googlem: pokuta, Microsoft a strach Samsungu

Google vcelku šokoval záměrem, že chce koupit Motorolu. I když bylo jasné, že firma se shání po patentech a je za ně ochotna zaplatit hodně peněz, Motorola jako případná "oběť" Googlu asi mnoho lidí nenapadla.

Na první pohled je ale koupě Motoroly pro Google logickým krokem. Firma neuspěla u několika předchozích zamýšlených transakcí, tentokrát tak vsadila na velkého hráče a nenechala si ho utéct. Jenže celá transakce vyvolává řadu různorodých reakcí. Může se to zdát zvláštní, ale většina těchto reakcí není příliš pozitivní.

Zajímavé bylo například sledovat, jak na oznámení reagovaly finanční trhy a analytici. V potaz přitom musíme vzít současný velmi turbulentní stav na finančních trzích: hodnoty akcií létají sem a tam a řada investorů pořádala obří výprodej, který hodnotu akcií výrazně snížil. Po oznámení transakce ale akcie Motoroly prudce vystřelily vzhůru. Byl to důsledek toho, že Google za společnost hodlá zaplatit o 60 % více, než byla její tržní hodnota dle hodnoty akcií v okamžiku oznámení transakce.

Mimochodem, v celé transakci je ještě jedna obří částka, a to 2,5 miliardy dolarů jako pokuta pro případ, že obchod nakonec nevyjde. Přesně takovou částku v případě ztroskotání transakce zaplatí Google Motorole. Podobné pokuty jsou v těchto případech běžné a kupovaná firma se jimi brání před potenciálními kupci, kteří by ve skutečnosti chtěli třeba jen detailně prozkoumat vnitřní chod firmy a její interní obchodní strategie a plány.

Ale zpět k akciím. Zatímco cenné papíry Motoroly si užívaly nebývalého nárůstu hodnoty, akcie Googlu ztrácely. A to dokonce tolik, že do dnešního dne ztratila firma jako taková na své celkové tržní hodnotě více, než kolik za Motorolu zaplatí. Připomeňme si, že hodnota odkupu Motorola Mobility má být 12,5 miliardy dolarů.

Většinu poklesu můžeme připsat již zmiňované náladě na finančních trzích, kde převládají výprodeje. Analytici se ale shodují na tom, že bez oznámení o zamýšlené transakci by akcie Google klesaly pomaleji. Finančníci jednoduše vidí v transakci obranný krok, než něco, co může firmě přinést výrazné zisky. Navíc se obávají, že by ovládnutí Motoroly Googlem mohlo "rozhodit" současné rozložení sil ve světě operačního systému Android. A o ten jde v celé záležitosti především.

Ačkoli se dosavadní partneři Googlu po zveřejnění obchodu předháněli v tom, jak tento krok vítají a jak je vlastně skvělý, druhý pohled odhaluje, že tomu tak úplně není. U řady výrobců zavládla přinejmenším nejistota, u některých rovnou panika. Nejvíce se asi vyděsili u Samsungu.

Zatímco veřejně šéf Samsung Mobile, J. K. Shin, prohlašoval, jak tuto novinku vítají a jak ji chápou jako potvrzení důležitosti Androidu a současných partnerství, uvnitř firmy se mezi tím scházel téměř krizový management. Samsung podle korejského serveru yonhapnews uspořádal krizovou schůzku vrcholných manažerů společnosti. Prezident Samsungu, Lee Kun-hee, na ní prý vyslovil přání, aby se Samsung stal konkurenceschopnějším v oblasti softwaru.

Navíc prý má firma aktivně vyhledávat akvizice a společnosti k převzetí. Uvědomuje si, že ekonomická síla se z hardwarových gigantů přesouvá do softwarových společností, jako je právě Google. To se dá brát jako příkaz k většímu důrazu na vlastní operační systém Bada. Obavy Samsungu jsou vcelku pochopitelné, v současnosti je to nejúspěšnější výrobce smartphonů s operačním systémem od Google. A velmi podobně se musí cítit u HTC, kde na Android také velmi spoléhají.

Nad celou situací se možná trochu paradoxně hodně baví Stephen Elop, šéf Nokie. Ten byl především veřejností často kritizován za to, že si firma pro svou budoucnost vybrala namísto Androidu operační systém Windows Phone od Microsoftu. Představa, že by Google ovládl někdejší světovou mobilní dvojku a zároveň dodával systém jejímu někdejšímu úhlavnímu nepříteli, je opravdu divoká.

Elop se tak nechal slyšet, že koupě Motorola Mobility potvrzuje, že volba Windows Phone byla správným krokem. Zároveň varuje své mobilní konkurenty před tím, aby si dali pozor na spojení Google –Motorola. "Pokud bych byl výrobcem android zařízení, mobilním operátorem nebo někým, kdo má v tomto prostředí podíl, zvedl bych telefon a zavolal některým manažerům v Googlu a řekl jim: Vidím tu náznaky možného budoucího nebezpečí," prohlásil Elop na semináři v Helsinkách. Partnerství Nokie a Microsoftu také s oznámením obchodu stouplo v očí mnoha analytiků.

Mimochodem, samotná Motorola Mobility prý mohla také skončit v rukou redmondského gigantu. Microsoft prý byl jedním ze zájemců o společnost, nakonec ale vyhrál Google. Důvod, proč Microsoft ke koupi nepřistoupil, není znám. Můžeme se jen dohadovat, že například nebyl ochotný zaplatit tak vysokou cenu. Ta mohla odrážet fakt, že Microsoft už dalšího mobilního výrobce nepotřebuje, stačí mu partnerství s Nokií.