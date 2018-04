PowerTraveller Mini Gorilla: energie sbalená na cesty

Nízká výdrž na jedno nabití je u dnešních špičkových mobilních zařízení kritizována asi nejvíce. V útrobách telefonů tikají procesory s maximálním taktem až 1 GHz a velkým konzumentem energie jsou i dotykové displeje se stále bobtnající úhlopříčkou. Telefony tak při plném vytížení sotva ustojí celý pracovní den a nezřídka vypoví služby třeba v jeho polovině.

Je-li v blízkosti elektrická zásuvka a vhodná nabíječka, máte vyhráno. Uvedeným situacím se můžete usmát i v případě, že ve vašem arzenálu nechybí univerzální záložní nabíječka. Dnes recenzovaná Minigorilla ze stáje PowerTraveller patří k nejlepším v oboru.

Obsah balení:

1 x záložní nabíječka MiniGorilla

1 x neoprenové pouzdro

1 x síťový adaptér s čtyřmi vyměnitelnými konektory

11 x konektory pro nabíjení netbooků (Gorilla Nuts)

9 x konektor k nabíjení multimediální přehrávačů/mobilních telefonů/digitálních fotoaparátů (Monkey Nuts)

1 x USB kabel

1 x kabel k nabíjení netbooků

Vzhled a konstrukce

Design MiniGorilly je docela minimalistický a tudíž praktický. Je to poměrně subtilní kvádřík s rozměry 150 × 83 × 16 mm a 265 gramů hmotnosti. Jakkoli mohou papírové rozměry navodit dojem, že je minigorilla poněkud korpulentní dámou, její velikost je na úrovni starších komunikátorů (MDA II) nebo ryzích PDA (Dell Axim x51v).

Hlavním materiálem skořápky je šedá pryž, kterou na širších bocích vkusně doplňuje vroubkovaný tvrdší plast. Ten letmo zasahuje i na horní a spodní plochu, na kterých vytyčuje nevelké kruhové úseče.

Zadní straně vévodí štítek s hrstkou základních technických parametrů zařízení, přední potom informativní LCD panel a jediné tlačítko, kterým se zařízení ovládá. Levá hrana disponuje vstupem pro dobíjení akumulátoru ze sítě pomocí dodané nabíječky. Hrana protější pak výstupem k nabíjení různorodých zařízení od drobných mp3 přehrávačů, přes mobilní telefony a komunikátory až po miniaturní laptopy/netbooky. Právě telefony, fotoaparáty nebo multimediální přehrávače lze dobít i přes USB.

Gumový "oblek" zařízení dává tušit, že minigorilla není křehká krabička, která skřehotá po zacházení v rukavičkách. Naopak, je to bytelné zařízení, které se nezalekne nehostinných podmínek. Spoje jsou leptány laserovým paprskem, takže zabraňují vniku nečistot.

Fakt, že záložním zdrojům a solárním nabíječkám z dílen PowerTraveller plným právem přísluší nálepka "outdoor", dokazuje i nedávné nasazení na misi v Afghánistánu, kde je naplno odzkoušeli členové speciálních jednotek z Prostějova; zařízení měla k dispozici i 4. brigáda Armády ČR.

Obsah balení aneb co všechno lze nabíjet

Minimálně stejně jako výborné dílenské zpracování potěší přinejmenším velkorysé standardní balení minigorilly, ve kterém najdete snad všechny myslitelné konektory pro nabíjení opravdu širokého spektra všemožných zařízení nejrůznějších výrobců.

Buďme ale trochu konkrétnější. S pomocí miniGorilly díky 11 konektorům zvaných Gorilla Nuts dobijete celou škálu netbooků od všech klíčových výrobců.

Sestava devíti konektorů je určena pro nabíjení menších zařízení, tedy přehrávačů, telefonů a některých digitálních fotoaparátů. Všechna jmenovaná krom netbooků se nabíjí pomocí dodávaného USB kabelu, který je pro pohodlnou obsluhu vybaven navíjecím mechanismem. Na koncovku kabelu se pak nasadí konektor podle toho, jaké zařízení z vašeho arzenálu po nabití právě škemrá.

Při nabíjení netbooků pak použijete druhý dodávaný kabel, jehož jeden konec zapojíte do výstupu minigorilly a na druhý napojíte kýžený konektor.

Přehled dodávaných koncovek k nabíjení:

Gorilla Nuts (pro netbooky) Monkey Nuts (ostatní zařízení) Označení: lze dobíjet zařízení: Označení: lze dobíjet zařízení: L01D, L52D ASUS, Compaq, HP DC2.0 Nokia L51D Acer, Winbook PSP Sony PSP, digitální fotoaparáty L53D ASUS, Compaq, HP, Gateway, IBM, Lenovo, Fujitsu, NEC, Olivetti, Toshiba LG LG Chocolate L54D Fujitsu, Panasonic, Samsung, SONY DS Lite Nintendo L55D Toshiba G600 Samsung např. Omnia i900) L61D Dell K750 Sony Ericsson L72D HP microUSB aktuální modely většiny výrobců L73D SONY VGN, Samsung L74D HP řady mini L75D ASUS, Lenovo, BenQ, Acer One

Apple iPhone nebo iPod touch pak dobijete pomocí USB kabelu dodávaného přímo v balení. Stejně tak lze například telefony HTC dobíjet i pomocí micro(mini)USB kabelu, který představuje nedílnou součást základního příslušenství.

Jediná výtka v tomto ohledu míří k balení jednotlivých konektorů, které má k praktičnosti daleko. Dřevěná krabička vystlaná molitanem by byla o mnoho praktičtější a přitom by se to nemuselo na výsledné ceně kompletu tolik promítnout.

Před používáním zapnout

MiniGorilla nakládá se svěřeným 9 000 mAh energetickým "batohem" díky energetickým režimům vskutku příkladně. K uvedení do provozu je nutné na několik sekund stisknout hlavní tlačítko. Probuzení pak signalizuje rozsvícení LCD panelu.

Ten zobrazuje aktuální výstupní napětí akumulátoru a jeho zůstatek elektrické energie. Je-li minigorilla v plné síle, je na displeji zobrazeno šest svislých čar ve stejném stylu, jako se na telefonech udává síla signálu. Blíží-li se naopak její vybití, ukazatel je na nejmenší čárce a navíc začne blikat symbol baterie v levém dolním rohu.

K dobití zařízení slouží dodávaný adaptér spolu se čtyřmi vyměnitelnými konektory. MiniGorillu tak snadno dobijete nejen napříč státy EU, ale i ve Spojených státech, Číně, Japonsku nebo Austrálii. Dobíjení minigorilly z úplného vybití do plna trvá asi 6,5 hodiny.

Je-li dobití telefonu/přehrávače/netbooku dokončeno, minigorilla se automaticky vypne. Po zhruba 10 sekundách nečinnosti se vypíná podsvícení displeje, k úplnému vypnutí přístroje dochází po minutě. Tyto šetřící režimy zaručují, že cenná energie na cestách nepřijde nazmar.

Minigorilla zvládne dobít široké spektrum elektronických zařízení, ne všechna si ale vystačí s výstupním napětím 5V z USB konektoru. Menší notebooky a netbooky, které minigorilla rovněž dokáže udržet při životě několik hodin, potřebují nabíjecí napětí mnohem vyšší. Ke změně výstupního napětí slouží krátký stisk tlačítka. Na výběr přitom je 5V (USB), 8,4; 9,5; 10,5; 12; 19 V.

Nastavení potřebného nabíjecího napětí je třeba provádět manuálně při každé výměně konektoru. Minigorilla si pamatuje poslední nastavené napětí a je-li vyšší, než napětí nutné k dobíjení daného zařízení v dané chvíli, minigorilla se vypne. Zařízení má navíc hned několik bezpečnostních prvků a tak se nemusíte obávat poškození připojeného telefonu třeba právě z důvodu vyššího nastaveného napětí.

Ačkoli to v oficiální brožuře k produktu nenajdete, minigorilla bez problému zvládne udržovat při životě i běžný 14,1" nebo 15,4" notebook. Stačí využít příslušný konektor a nastavit nejvyšší výstupní napětí 19 V, které odpovídá vybíjecímu proudu 1.5 A. Akumulátor notebooku se ale nenabíjí, jen se elektrická energie potřebná k provozu notebooku čerpá z minigorilly. V případě nastaveného nejvyššího napětí se ale využitelná kapacita smrskne na 2 000 mAh. Což v případě notebooků představuje necelé 2 hodiny kancelářské práce. U netbooků je potřeba nižší nabíjecí napětí (obvykle 10,5 V) a tak je úměrně tomu vyšší i využitelná kapacita akumulátoru (v případě 10,5 V je to 3 200 mAh).

Udávaná celková kapacita 9 000 mAh je v praxi nevyužitelná a je pouze promyšleným marketingovým tahem. I při nejnižším výstupním napětí 5 V (tedy přes USB) z minigorilly vytáhnete maximálně 6 Ah. Znamená to tedy, že telefon s baterií kapacity 1 500 mAh dobijete čtyřikrát; šestkrát pak v případě, že má daný telefon 1 000 mAh akumulátor.

Technická specifikace: Rozměry: 150 x 83 x 16 mm

Hmotnost: 265 g

Výstupní napětí: 5V (USB), 8,4; 9,5; 10,5; 12; 19 V

Provozní teplota: 0 – 40 stupňů Celsia

Ochrana: proti přepětí, proti zkratu, proti přebití

Využitelná kapacita v závislosti na výstupním napětí:

5 V (USB): 6 000 mAh

8.4 V: 4 000 mAh

9.5 V: 3 500 mAh

10.5 V: 3 200 mAh

12 V: 2 800 mAh

19 V: 2 000 mAh

Závěr: pro moderního cestovatele nezbytnost

Pokud hodně cestujete, situacím, kdy telefon nebo netbook žadoní po elektrické zásuvce, se zřejmě nevyhnete. Přibalením minigorilly do svého zavazadla můžete nepříjemný status vybitého netbooku hned na několik hodin zvrátit a v klidu pokračovat v důležité práci. Telefon pak minigorilla zvládne nabít několikrát (v závislosti na kapacitě akumulátoru).

Z podobných produktů dostupných na trhu je právě minigorilla nejkomplexnější řešením. Díky široké paletě v základu dodávaných konektorů nejen že dobijete takřka jakýkoli telefon nebo přehrávač, ale stejně tak znovu dobijete minigorillu samotnou.

K jejímu nabíjení lze využít i další produkt z portfolia společnosti PowerTraveller a sice v úvodu zmíněnou solargorillu.



K testu zapůjčila společnost Sunnysoft s.r.o (výhradní distributor produktů PowerTraveller pro ČR). Cena Minigorilly je stanovena na 3 499 Kč.