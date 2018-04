PowerRUN 1.3 - uvolněte si místo v paměti

Program PowerRUN umí jednu moc šikovnou a užitečnou věc - můžete si na paměťovou kartu přesunout ze své RAMky libovolný program a pak jej spouštět, jako by byl v RAM. To sice umí rámcově PalmOS od verze 4.0 taky, ovšem s mnoha nepříjemnými omezeními, z nichž právě PowerRUN část odstraňuje.

Tak především můžete na kartu ukládat aplikace i databáze s možností modifikace. Běžné programy pro PalmOS neumí databáze na kartě upravovat a můžete sem přesunout jen databáze ke čtení. Pokud používáte základní launcher, jistě přivítáte možnost zařazovat aplikace do kategorií, jako by byly v RAM. Výhodou PowerRUN je i rychlejší spuštění programu z karty a nelze pominout ani velmi snadné přesuny RAM-karta v prostředí aplikace, včetně časových odhadů!

Kromě úspory paměti přináší takovýto program ještě i další výhody, kterými jsou zejména ukládání aplikací i dat na kartu, kde jsou chráněny při hardresetu proti smazání.

Jak se používá?

Nainstalujte jediný soubor PRC (powerrun-english.prc), spusťte ho a aktivujte. Když zaškrtnete aktivaci, váš handheld se zresetuje a PowerRUN je připraven k používání.

Ke správnému provozu PowerRUN je nutné, aby soubory byly na kartu přesunuty v této aplikaci (program je ukládá do zvláštního adresáře). Když už máte aplikace/data na kartě, přesuňte je nejdřív zpět do RAM.

PowerRUN vám nejdříve umožní pojmenovat paměťovou kartu a poté již zobrazí seznam aplikací spolu s jejich velikostí a odhadem počtu vteřin k jejich spuštění z karty. Dole jsou tlačítka RUN/ MOVE/ DELETE. Tlačítkem RUN můžete spouštět aplikace z karty (můžete je ale spustit i z klasického launcheru), MOVE slouží k přesunu vybraného souboru na kartu a DELETE k výmazu.

Přesunuté soubory se zobrazí normálně v launcheru, pouze u jejich názvu uvidíte malou hvězdičku. Program vás varuje, pokoušíte-li se přenést na kartu aplikaci s alarmem, či hack.

Při přenášení aplikace na kartu můžete rovněž volit, zda přenést pouze aplikaci, či i data se stejným CreatorID. Někdy je nutné nechat data v RAM, někdy je to zase výhodné (rychlejší). Program umí rovněž posílat data přes IrDa, či Bluetooth.

Omezení

Některé programy samozřejmě na kartu přesunout nelze. Týká se to některých hacků. Je třeba si rovněž prozkoušet, zda se vám data při HotSyncu správně zálohují, někdy může dojít k problémům s alarmy, synchronizací, či vyhledávací funkcí. Sám autor uvádí jako příklad programy Fire Viewer a Documents To Go.

Samozřejmě berte v potaz i to, že program při spuštění aplikace z karty kopíruje soubory do vnitřní paměti, takže v ní musíte mít nějaké místo. Po resetu může dojít k tomu, že aplikace zůstane v RAMce, v tomto případě ji můžete vymazat a původní nastavení obnovíte z menu (Update shortcut).

PowerRUN pracuje na handheldech s paměťovou kartou různých formátů (CF, MS i SD), běží i na Visorech s VFS podporou. Je to shareware a jeho registrace vás bude stát 15 USD. Autorem je Simple-Palm.