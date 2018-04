PowerOne Finance - finanční kalkulačka do saka

Marketingová strategie Infinity Softworks je jasná. Říká všem potenciálním uživatelům, kteří vlastní PDA (či o něm uvažují), že mají v podstatě dvě možnosti:

Koupit specializovaný finanční kalkulátor od některé z renomovaných firem (Hewlett-Packard, Texas Instruments, Casio atd.). Taková finanční kalkulačka stojí ale většinou přes 100 USD, musíte ji tahat sebou a časem vám zastará.

Druhou možností je koupě software pro vaše PDA. To sebou stejně nosíte pořád, takže nosit ještě kalkulačku je zhola zbytečné. Aplikace sice něco stojí, oproti opravdové kalkulačce ale i tak ušetříte a specializovaný program vám nabídne rozhodně mnoho funkcí navíc, a to díky displeji PDA s vysokým rozlišením a jeho výpočetním schopnostem. Software se navíc stále vyvíjí a upravuje na moderní handheldy. Power One Finance je navíc dostupný pro obě hlavní platformy PocketPC a PalmOS, takže při přechodu nemusíte měnit kalkulačku...

Power One Finance je v současné době zřejmě nejúspěšnější finanční kalkulátor. Výrobce Infinity Softworks naše recept na pohodlné ovládání programu a vkládání dat. To kombinuje výhody dotykového displeje a stylu "tlačítka na displeji" s použitím firemní speciality - tzv. sheetů, ve kterých probíhá většina složitějších výpočtů. Díky šablonám lze takovýto kalkulátor libovolně rozšiřovat, přičemž lze využívat stažených již hotových šablon výrobce a uživatelů, nebo vytvářet svoje vlastní pro konkrétní potřeby.

Důležitá je i schopnost úpravy vzhledu kalkulačky pomocí skinů, kterými lze nejen měnit barevná schémata, ale i počet a styl rozvržení jednotlivých tlačítek. Vzhledem k tomu, že v preferencích programu můžete navíc přiřazovat libovolné funkce bloku funkčních tlačítek, máte vzhled i styl takovéto kalkulačky plně pod svojí kontrolou.

Co je nového?

O kalkulačce Power One Finance jsme ostatně již jednou psali, takže se podívejme, co nového přinesla uživatelům verze 5.0:

Vylepšenou práci se šablonami

Oproti předchozím verzím můžete nyní přiřazovat nové šablony do libovolné kategorie a doplňovat tak třeba svoji sbírku šablon finanční matematiky, statistiky, datových výpočtů a podobně. Rovněž můžete měnit poznámky u všech šablon, a to i u těch vestavěných (nelze je ale stále editovat, to znamená třeba počeštit). Řada šablon doznala změn, samozřejmě k lepšímu. Třeba v obchodních šablonách se objevila sčítací novinka s názvem SUM, což je typický příklad toho, že v jednoduchosti je někdy velká síla. V šablonách je navíc využíváno podbarvení a zamrznutí řádku. Nepotřebnou šablonu můžete smazat, a to i ty "defaultní". Není již omezen počet kategorií šablon.

Další vylepšení

Kromě šablon se dočkají majitelé palmů s HiResPlus rozlišením, které nyní PowerOne Finance plně podporuje. Autoři přidali i podporu navigačního tlačítka na Treo 600 a údajně se zrychlí běh programu na PocketPC handheldech.

Není zrovna nejlevnější....

Kromě verze pro PDA s PocketPC a PalmOS za 59,95 USD nabízí výrobce i balíček s kalkulačkou pro Windows za 99,95 USD. Komu se při těchto cenách protáčejí panenky, toho odkazuji na začátek článku. Nezapomínejme ani na to, že PowerOne Finance není kalkulačkou pro každého a ocení ji zejména specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví a realitách, kterým se zdá, že jejich oblíbené HP12 již pomalu dochází dech.

Na trhu je navíc několik produktů, které zvládají finanční matematiku na různých úrovních taky. PowerOne Finance je ale jen jedna....