Povodně lidem ubraly čas připravit se na nová čísla

Příprava na změnu telefonních čísel v noci z 21. na 22. září tak s velkou vodou dostala náhlé zpoždění. Prioritou při záplavách bylo zachránit budovy, zásoby a nákladné technologie, ostatní muselo jít stranou.

„Vzhledem k povodním jsme ještě neměli čas se na to zaměřit. Nové materiály pro zákazníky tiskneme už od srpna s novými čísly, abychom zbytečně neutráceli. Máme teď spoustu starostí s čistírnou a podobně, takže jsme to zatím vůbec neřešili. Budeme zřejmě ještě tisknout nové vizitky, a to zejména v závodech Želivka a Káraný,“ říká tisková mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková.

Příprava na přečíslování musela počkat i v dceřiných firmách chemického holdingu Unipetrol, jehož výrobní provozy budou následky povodní odstraňovat ještě mnoho měsíců. „Samozřejmě, že počítáme s výdaji na změny firemních materiálů. Budeme muset změnit všechny, v nichž je uvedeno telefonní číslo. Náklady odhadujeme na desítky tisíc korun,“ říká mluvčí Tomáš Zikmund.

Nová čísla budou české firmy stát stamiliony. Budou nuceny změnit nastavení svých koncových zařízení - ústředen, telefonů a faxů či modemů. Největší náklady ovšem musejí vynaložit na to, aby se neztratili svým klientům a obchodním partnerům - vytisknout znovu všechny firemní materiály, kde jsou uvedena stará telefonní čísla.

Už měsíce se na „noc dlouhých čísel“ připravují hlavně banky a obří podniky, jejichž firemní databáze čítají tisíce položek a množství nejrůznějších marketinkových materiálů se počítá na tuny.

Například elektrárenský ČEZ odhaduje, že přečíslování v jeho případě spolkne sumu v řádu desítek milionů korun. Banky, které jsou v častém telefonickém kontaktu s miliony klientů, dokonce kvůli blížícímu se přečíslování sestavují expertní týmy. „Přečíslování si vyžádá nové marketinkové materiály za 1,8 milionu. Celkové náklady dosáhnou asi sedmi milionů,“ shrnuje mluvčí ČSOB Milan Tománek.

Některé podniky vydělají na tom, že přečíslování přichází v době, kdy stejně musely tiskové materiály předělávat. Komerční banka například snovým vlastníkem chystá úplně nové logo, takže na vrub přečíslování telefonů připisuje jen desítky tisíc korun za technické zabezpečení přechodu na nová čísla.

U malých firem však žádné velké manévry v souvislosti s přečíslováním nenastaly. „Co se týče vizitek nebo firemních papírů, jsme taková skromná firma, všechno máme v počítači, takže to normálně přepíšeme. Nebudeme tisknout nic nově, byly by to stovky nebo tisíce korun a my hospodaříme selským rozumem. Klientům pošleme dopis, v němž bude naše nové číslo,“ říká třeba šéf pivovaru Polička Karel Witz.