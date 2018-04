Povinnost univerzální služby vzejde z výběroveho řízení

Ukládání povinnosti poskytovat univerzální službu formou výběrového řízení je jednou z novinek, které na český telekomunikační trh přinese zákon o elektronických komunikacích. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem informatiky, které nyní zákon ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem připravuje. "Přípravu zákona chceme ukončit v letošním roce," uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Mechanismus výběru musí být podle předběžného návrhu příslušných ustanovení zákona objektivní, transparentní a nediskriminační, přičemž z výběru nesmí být a priori vyloučen žádný podnikatelský subjekt působící v oblasti elektronických komunikací. Podmínkou výběrového řízení však zřejmě musí být alespoň účast subjektů s významnou tržní silou v oblasti poskytování příslušných služeb.

Podle představ ministerstva bude oproti současné právní úpravě nutné zpřesnit povinnosti poskytovatele univerzální služby (US). Současný telekomunikační zákon definuje US jako minimální soubor služeb, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu. Nový zákon stanoví povinnost v rámci US poskytovat připojení k veřejné telefonní síti v pevném místě včetně možnosti připojení k internetu, dále poskytování informačních služeb o účastnických číslech a účastnických seznamů, poskytování služeb veřejných telefonních automatů a podle potřeby také poskytování zvláštních opatření pro zdravotně postižené uživatele. Jako účelnější se ministerstvu jeví stanovení charakteristiky jednotlivých služeb nařízením vlády než definicí přímo v zákoně, a to kvůli možnosti pružnější a rychlejší reakce na případné změny příslušné směrnice Evropské unie.

Ve zřejmém rozporu je podle tvůrců návrhu zákona současné ustanovení zákona o telekomunikacích, které prakticky znemožňuje stanovení speciálních tarifů pro spotřebitele s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami. Nesystémové je také současné stanovení tarifů v rámci univerzální služby zvlášť pro podnikové zákazníky a zvlášť pro domácnosti. V rámci univerzální služby by měl být stanoven jeden obecný tarif pro všechny koncové uživatele, případně další tarify pro zdravotně postižené a uživatele s nízkými příjmy či zvláštními sociálními potřebami. Ostatní cenové balíčky by měly být regulovány mimo univerzální službu podle obecných cenových předpisů, pokud regulace bude nutná.

Nový zákon musí také lépe definovat současný pojem "prokazatelná ztráta z poskytování univerzální služby". Ministerstvo konstatovalo, že financování služby a výpočet čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat tuto službu je zřejmě nejzávažnější problematikou celé záležitosti, zejména pak v kandidátských státech EU. Nepřiměřený způsob stanovení povinností totiž může vést k jejich nedodržování. Regulační úřad musí brát ohled také na výnosy a všechny další tržní výhody poskytování univerzální služby, tedy nejen na náklady a negativní důsledky této povinnosti. Regulační úřad má nově sledovat vztah mezi příjmy obyvatelstva a dostupností univerzální služby. Do budoucna musí zákon zamezit i diskriminaci zákazníků univerzální služby, využívajících cenové programy pro málo hovořící účastníky (tj. současný program Home Mini Českého Telecomu). I tito zákazníci mají mít možnost využívat služeb konkurence dominantního operátora. Zároveň musí být zajištěno, aby podmínky poskytování služeb nenutily účastníky platit za služby nebo vybavení a zařízení, která nejsou nezbytná pro požadovanou službu.