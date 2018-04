Povinné ručení během dvaceti minut v deset večer

Noviny se začínají hemžit poplašnými zprávami o tom, jak se koncem roku začnou tvořit fronty v pojišťovnách, aby řidiči stihli zaplatit povinné ručení. I řekl jsem si, že i můj vůz by si zasloužil alespoň toho kouska péče (když už se nenajde nikdo, kdo by ho alespoň jednou za rok ošplíchnul vodou) a že mu ručení dopřeju. Vzal jsem tedy do ruky noviny a začal ve speciálních přílohách vyhledávat srovnání. Naneštěstí se nikdo neodvážil doporučit jeden ústav, takže rozhodnutí zůstalo viset na mých bedrech. Dospěl jsem k tomu, že nabídky jsou si v podstatě rovné a pokud jedna někde přečuhuje, jinde jí zase něco schází.

Vzal jsem to tedy vylučovací metodou - vyloučil jsem všechny nabídky, jejichž původce mi není sympatický, vyloučil jsem i ty, kteří mi nabízejí arty, protože těch už mám plnou peněženku. Zkrátím to - zbyly mi dva vcelku sympatické ústavy: Komerční pojišťovna a Allianz. I váhal jsem dále. Komerční pojišťovna totiž nabízí už v základní sazbě vyšší ručení a navíc 10% slevu na případné havarijní pojištění, o kterém taktéž uvažuju. Na druhou stranu Allianz je jedna z největších pojišťoven na světě a docela mě zaujala její reklamní kampaň i skutečnost, že moji známí jsou s ní naprosto spokojeni.

A jak myslíte, že to dopadlo? Když jsem večer v devět hodin dorazil domů, zaslechl jsem v rádiu další ze série varování, že mnohé pojišťovny sice budou přijímat zákazníky i o víkendech, ale přesto se asi nepodaří do konce roku všechny uspokojit. Řekl jsem si, že je potřeba přejít od slov k činům a vytočil zelenou linku Komerční pojišťovny, protože jsem si kdesi přečetl, že u nich mohu pojištění uzavřít i telefonicky.

Příjemná slečna se mě vyptala na nejrůznější údaje z technického průkazu a připravila veškeré podklady. Když jsem pak chtěl platit, nabídla mi možnost splácet pojištění čtvrtletně bez navýšení a možnost platit kartou i převodem. Protože embosovanou kartu(to je ta s reliéfem) nemám, rozhodl jsem se pro druhou variantu. Díky tomu, že jsem odpověděl na dvě marketingové otázky (nemám to rád, ale byly jen dvě a docela neškodné), jsem navíc dostal slevu 200 Kč, takže první čtvrtletní splátka činí jen 360 Kč. Jakmile jsem zavěsil (celý hovor včetně hledání technického průkazu zabral necelých 20 minut - platila ho pojišťovna, takže jsem je přišel asi na 80 Kč), naťukal jsem do aplikace Expandia Banka na svém mobilním telefonu potřebná data a pojistné zaplatil. Poté jsem ulehl a ráno už na mě v e-mailové schránce čekaly veškeré dokumenty o pojištění. Zelená karta a doklad o zaplacení mi přijdou poštou (tedy aspoň doufám).

A co vy? Už máte svého plechového miláčka pojištěného? To by mě zajímalo u koho, jak jste to udělali a kolik času vám to zabralo...