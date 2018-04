Povinné přesměrování u Paegase - den prvý

Včerejšek byl celý ve znamení vzrušených diskusí a debat nad povinným přesměrováním na záznamník v síti Paegas. Názory vyslovené v našem diskusním fóru se poměrně hodně shodovaly - většině lidí povinné přesměrování bytostně vadilo buďto z důvodů vnucované nutnosti, nebo z důvodů praktických. Včera byl první pracovní den, kdy jsme také mohli kontaktovat oficiální zástupce společnosti.

Celá příhoda s povinným přesměrováním se zakládá na poměrně logické úvaze RadioMobilu - patrně dost zákazníků neumí přesměrovat záznamník a službu by přesto využila. Záznamník jim tedy bude aktivován automaticky a bez možnosti vypojení - možno bude změnit pouze některé parametry přesměrování.

Smůla ovšem je, že cesta do pekla bývá s oblibou dlážděna bohulibými skutky. Nápad nastavit přesměrování na tvrdo opravdu nebyl nejšťastnější - situace se dala vyřešit mnohem elegantněji tím, že by se přesměrování nastavilo všem, kdo by žádné přesměrování nastaveno neměli a poslala by se jim SMS zpráva. Komu by se to nelíbilo, ten by si to přenastavil, komu by se to líbilo, ten by to nechal a ušetřily by se litry zlé krve. Při aktivaci by každý zákazník dostal lísteček, že to má přesměrováno, případné odpojení nechť si laskavě nastuduje v manuálu.

RadioMobil argumentuje zajímavým faktem: záznamník je v ČR využíván procentuálně méně, než v zahraničí. Berme to takto: já mám mobilní telefon proto, aby se mi lidé dovolali. Nemám zájem na tom, aby se v případě, že jsem na chvilku vyšel z pokryté oblasti (asi mi to nevěříte, ale Praha nemá ani u ET ani u Paegase 100% pokrytí!) nebo telefon na jednání vypnul, poslouchal vzkazy lidí, kteří se mnou potřebovali mluvit. Princip je prostý - ti lidé potřebují mluvit se mnou, nikoliv se záznamníkem, ten jim nepomůže. Takže pokud něco důležitého potřebují, zavolají znovu. A podobně na tom je mnoho dalších lidí - lidé si volají na mobily proto, aby mluvili se živým člověkem, nikoliv tupým záznamníkem nebo sekretářkou ve firmě.

Zjišťoval jsem situaci, jaká je u německé D2-Privat. Vysoké procento hovorů na záznamník je ukončeno vzkazem - udává se více než 60 procent. Zajímalo by mne, jaký je poměr dovolání se na záznamník vůči zanechání vzkazu v sítích EuroTel a Paegas - odhadl bych jej hodně pod třicet procent. A tady je zakopaný pes - právě toto číslo bylo potřeba vzít v potaz při aplikaci řešení, které RadioMobil nastolil.

Nepříjemností sítí GSM EuroTel Global i Paegas je oproti NMT také skutečnost, že EuroTel NMT Classic oznámí, že přesměrovává hovor na záznamník, takže máte čas zavěsit - GSM sítě u nás ihned přepojují na záznamník. Také neexistují první vteřiny zdarma, jak tomu bývá často v zahraničí.

A právě proto byl ten poprask. Šlo o peníze nás (hlasová schránka je za 2,5 - 3 Kč za minutu) i našich přátel a obchodních partnerů - z pevné linky je to za 10 Kč/minuta. Hlasová schránka RadioMobilu již tak trpí neduhem rozvláčnosti - například nechápu, proč po mém předmluveném vzkazu na hlasové schránce ještě musí Paegasí automatdáma vykřikovat "Po zaznění tónu zanechte vzkaz.... blabla" - to jsem tam před chvílí namluvil já, tak to tam snad není třeba znovu opakovat. Otázkou samozřejmě je, zda jde o tahání peněz z kapsy volajícího, nebo lenost dočíst konfigurační manuál od hlasové schránky, nebo o jiný, převážně mystický důvod.

RadioMobil situaci vyřešil zdárným obchvatem - komu se přesměrování na hlasovou schránku nelíbí, ten nechť si zavolá na 4603 a zažádá si o uvedení do původního stavu. Operátoři infolinky byli již údajně informováni o tom, že jsou povinni zrušit pevné nastavení všem klientům, kteří o to požádají.

Smutná pravda je jedna - RadioMobil měl smůlu v podobě existence internetu a Mobil serveru. Celá akce by totiž za normálních podmínek proběhla bez povšimnutí, pro denní tisk typu Mladá fronta či Právo to není žádný šlágr a pro specializované měsíčníky by to již byla stará epizodka nehodná zaznamenání. Pro internetový zpravodaj ze světa telekomunikací je to titulní zpráva dne, před níž bledne i obligátní výpadek analogové ústředny SPT Telecom v Praze. A to je ta smůla - tisíce lidí si přečetli zprávu, nad kterou se zamysleli a která by se jim jinak na oči nedostala. Není toto právě jedno z kouzel internetu?

Ostře reagovala i konference o GSM, nejpikantnější bylo, když kdosi (podle mne nakrknutý operátor infolinky) do konference nahlásil telefonní číslo "vynálezce" této služby zákazníkům - pro děkovné telefonáty případně pro možnost nastavit na toto číslo přesměrování hovorů. Doporučuji projít on-line archiv konference u nás na serveru.

Relevantní články:

Oficiální vyjádření společnosti RadioMobil a.s. k problematice pevného přesměrování.

RadioMobil se rozhodl zmasakrovat zákazníky - první článek na toto téma

Archiv konference GSM z dubna 1998 - i zde bylo hodně zajímavých názorů

Vyjádřete svůj názor na tuto novinku v našem diskusním fóru - Pevné přesměrování na záznamník u Paegase? - líbí se vám to, považujete to za praktické, nebo se vám to naopak nelíbí?