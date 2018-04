Povídání o původu a druhu BTSek

"Čto takoje Bétéeska" zeptá se určitě nejen náš (doufejme, že skutečně už jen) kdysi východní soused, ale i troufám si odhadnout 99,9% náhodně vybraných jedinců. Ten zbyteček (0,1procenta) ví, nebo alespoň tuší, že ví.

BTS (Base Transceiver Station ) je základním kamenem "konstrukce", z které je sestaven zázrak (zázrak? dobře tak vymoženost) zvaný(á) celulární síť , pro neznalé síť podporující provoz mobilních telefonů, v našich krajích známou spíše pod jmény provozovatelů (Eurotel, s.r.o. (dále ET) a Radiomobil, a.s. (známý spíše jako Paegas) - dále RM). BTSka zajišťuje spojení mezi mobilním telefonem (de facto kapesní vysílačkou) a vlastní sítí operátora pomocí elektromagnetického vlnění.

Technické detaily, jak "to" vlastně funguje, nechávám na samostudium (například v článku Principy sítě GSM).

Počet lidí, využívajích služeb mobilních telefonů utěšeně roste (přibližná čísla hovoří dohromady o cca 6-700 tisících klientů) a našemu zatím stále monopolnímu Czech alias SPT Telecomu se úměrně tomu víc a více rosí čelo.

Taková BTSka je navenek tvořena roztodivnými konstrukcemi, na kterých je více či méně nápadně umístěn anténní systém plus jako bižuterie paraboly mikrovlnného spojení, kteréžto slouží pro komunikaci s "nadřízenými složkami". Při troše cviku a chůzi s nosem vzhůru určitě nějakou BTSku ve svém okolí objevíte.

BTSky můžeme rozdělit podle několika hledisek:

1.podle umístění

2. podle použitých antén

3. podle počtu osazených sektorů

Sektor je vymezen vyzařovací charakteristikou vysílací antény. U antény směrové je to přibližně 120 stupňů, u všesměrové stupňů 360.

Zde malá odbočka: naprostá většina anténních systémů BTSek (až na vyjímky samozřejmě) používá pro vysílání a příjem v každém sektoru dvě antény. Jedna anténa slouží pro vysílání signálu směrem z BTSky a pro příjem signálu od telefonů, druhá anténa slouží pouze pro příjem signálu od telefonu - tuším, že se tomu říká diverzivní(?) příjem. Vzdálenost mezi anténami by měla být nejméně 4 metry.

d. čtyřsektorová BTSka

Zatím jsem se s žádnou nesetkal a prý ani nesetkám, protože by díky vyzařovacím charakteristikám směrových antén (pamatujete? 120stupňů) docházelo k problémům v místech, kde by se překrývaly signály sousedních sektorů. Nevím, BTSka v Hořicích v Podkrkonoší by opticky splňovala kritéria pro zařazení do této kategorie, ovšem na druhou stranu, proč by takovou specialitku stavěli právě zde... Jednoznačný důkaz existence by byla BTSka se čtyřmi CellId (znalci vědí, o čem píši), souvisle na sebe navazujícími. To jsem zatím ani v seznamu BTSek RM, ani ET neviděl.

e. zvláštní případy

Eurotel občas používá kombinaci různých směrových antén na jedné BTSce. Pokud někdo znáte důvod, sem s ním.