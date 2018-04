Pověry a mýty o mobilních komunikacích

Na mobilních telefonech nejsou žádné viry. Telefonovat zadarmo také nejde. A už vůbec nejde na Nokiích detekovat policejní radary. Stejně jako si žádným programem nevygenerujete číslo dobíjecího kupónu. Spousta majitelů mobilních telefonů těmto nesmyslům věří a šíří je dál. Často nejde o žádné začátečníky s prvním mobilem, ale o ostřílené uživatele, které berou právě laici z jejich okolí jako autoritu v oblasti mobilních komunikací.

Je těžké říct, proč uživatelé mobilů věří spoustě nesmyslů, nad kterými když se zamyslí, tak jim to musí být jasné okamžitě. Možná je to tím, že většina z nich svému mobilu nerozumí – netuší, jak funguje a co všechno mobil ještě umět může a co už ne. Proto uvěří čemukoliv, co jim řekne někdo zkušenější nebo důvěryhodnější.

Operátoři a výrobci jsou součástí spiknutí…

Když jsme se zeptali našich čtenářů, co si myslí o pravdivosti e-mailových zpráv o virech na mobilech nebo možnosti volání zdarma, odpovědělo pouhých šest procent, že tyto návody zkouší – co kdyby fungovaly… Celých 79 procent uživatelů se s těmito návody setkalo, ale nezabývá se jimi. Pro spíše doplňující a provokativní odpověď, že výrobci a operátoři jsou součástí celosvětového spiknutí a podobné návody tedy fungují, odpovědělo celých 13 procent. I když připustíme, že velká část těchto respondentů zvolila tuto odpověď z recese, zůstává velké množství těch, kteří jsou zřejmě ochotni uvěřit i tomu, že z jejich mobilu se po přidělání čtyř kol stane luxusní limuzína.

Informace o nových funkcích mobilů, volání zdarma nebo neexistujících virech pro mobily se šíří nejčastěji prostřednictvím e-mailu. Pokud nejde o klasický hoax (více se o hoaxech dozvíte zde), potom odesílatel obvykle dodá, že on sám tuto funkci ještě nezkoušel, ale mluvil s někým, komu údajně funguje. Případně mluvil s někým, kdo mluvil s někým… Jde tedy o informace typu jedna paní povídala (v novinářské hantýrce se těmto informacím říká zprávy z agentury JPP nebo Wild Duck).

Mobily umí zřejmě všechno. Jen o tom nikdo ještě neví

A jaké neuvěřitelné zprávy se šíří českým internetem v současnosti? Hitem číslo jedna jsou v tuto chvíli programy na generování dobíjecích kódů pro předplacené karty. V těsném závěsu je návod na aktivování detektoru policejních radarů na Nokiích. Pořád ještě se můžete setkat s nabídkou telefonu zdarma a čas od času se objeví i informace o velmi zákeřném viru pro mobilní telefony. Nejčastější značkou, které se tyto fámy týkají, je Nokia. Někdy to až vzbuzuje pocit, že si je vymýšlejí fandové těchto telefonů, aby si tak dokázali svoji výjimečnost – v internetových diskusích je tento názor na původce těchto zpráv a návodů velmi populární.

Zkušenosti říkají, že nejvíce fantastické věci jsou nejméně pravděpodobné. Proto se vždy, když dostanete podobný mail, raději pořádně zamyslete. A pokud můžete, snažte se vysvětlit svým přátelům a kolegům, proč se mýlí, když podobným informacím věří. E-maily s návody na aktivaci nových funkcí, volání zdarma a s varováním před viry však budou chodit i nadále – těch už se asi nezbavíme. Takže nepolevujme v osvětě a čekejme na další hysterii okolo netušených funkcí mobilů. Schválně, za jak dlouho se začne šířit návod na aktivaci televizního dálkového ovládání v Nokii 7110 nebo ABS (brzdový systém) v autotelefonech, nejlépe s pomocí kódu odeslaného textovkou?

Přečtěte si více o tom, proč nefungují: