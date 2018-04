Povedený vstup značky Huawei do střední třídy. Recenze Ideos X5

Huawei se prozatím v silné konkurenci lépe vybavených smartphonů docela ztrácel. Abychom to uvedli na pravou míru, asijský výrobce totiž své štěstí zkoušel pouze v segmentu těch nejlevnějších přístrojů a brandovaný model 845, který byl vůbec prvním levným androidem v nabídce Vodafonu, ukazuje, že rozhodně ne neúspěšně.

Huawei se ale rozhodl, že nadále nebude svou identitu skrývat a své portfolio novinek nabídne na vybraných trzích přímo pod svým jménem. První várka sestává z dvojice smartphonů, z nichž jeden cílí opět do nižší třídy, ovšem lépe vybavený Ideos X5 rozhodně má co nabídnout a výbavou může srovnatelným konkurentům pořádně zkomplikovat život.

Počáteční obavy pramenící z původu výrobce krátce po vybalení telefonu rychle vyprchaly a přístroj se ukázal být velmi dobrým společníkem. V cenové relaci kolem šesti tisíc korun jsme totiž z produkce zavedených výrobců zvyklí na smartphony střední třídy, které se vyznačují slabším hardwarem, v nejlepším případě HVGA displejem a řadou dalších kompromisů.

Plusy a mínusy Proč koupit? příznivá cena

velký displej

výkonný hardware

dílenské zpracování

blesk (svítilna) Proč nekoupit? displej je špatně čitelný na slunci

slabší fotoaparát

Swype nepodporuje češtinu Kdy? V prodeji Za kolik? 6 200 Kč

Ne snad, že by Ideos byl zařízením s bezchybnou výbavou, ale ústupků je vzhledem k ceně až překvapivě málo. Pochvalu si zaslouží jemný velký displej, a také hardwarová výbava přístroje může soupeřit s telefony, které ještě zhruba před rokem obývaly trůn systému Google Android.

Recenzovaný telefon je první zkouškou výrobce prosadit se i mimo segment těch nejlevnějších smartphonů a zkušenosti ukazují, že jde o premiéru dosti povedenou. Huawei navíc neřekl poslední slovo a na předvánoční trh chystá další zajímavá zařízení, která byla k vidění na veletrhu v Singapuru.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Ideos X5 je dalším ze záplavy dotykových smartphonů, u kterých velikost velkou měrou určuje úhlopříčka dotykového displeje. Nejinak tomu je zde, panel vytíná na čelní ploše drtivou část, boční okraje tak mají sotva půl centimetru.

Horní a spodní hrana je poměrně zřetelně zaoblená, podobně jako některé Xperie od Sony Ericssonu. Nad displejem je telefonní reproduktor a dnes již nezbytná čidla: osvětlení a přiblížení, které vypíná displej při telefonování.

Myslelo se také na notifikační diodu, a není tak nutno neustále zapínat displej a kontrolovat, zda vás někdo nesháněl. Pokud LED nebliká, nic jste nepropásli.

Pod displejem je klasická sestava tlačítek ve složení: zpět, menu, domů a hledat. Jsou sice dotyková, jenže už nám to i přestává vadit. Navíc klasická mechanická tlačítka by možná designu i trochu uškodila.

Vzhled přístroje je elegantní a povedeným prvkem je obvodový rámeček, který poměrně zdařile imituje kov. Škoda jen, že výrobce displej nepotáhl oleofobním filmem, který eliminuje nasbírané otisky. Přední plocha je neustále upatlaná.

Zadní část krytu je ale vyhotovena z příjemného materiálu s měkčenou antibakteriální úpravou, kde otisky nejsou zdaleka tolik vidět. Z tohoto materiálu na horní hraně vyčnívá vypínací tlačítko a sluchátkový 3,5 mm jack, vlevo je to pak dvojtlačítko k regulaci hlasitosti, ať už během hovoru nebo systémových zvuků.

Nejdůležitějším prvkem zad telefonu je bezpochyby 5.0 MPix fotoaparát, jehož objektivu po pravé straně sekunduje blesk a systémový reproduktor. Kryt baterie pak obývá nápis with Google, který signalizuje, že jde o přístroj oficiálně posvěcený internetovým gigantem, což pro uživatele znamená kompletní balíček Google aplikací přímo v telefonu. Právě ten bychom u řady levných tabletů čínské výroby marně hledali.

Co se týká konstrukčního zpracování, nejsou obavy o kvalitu ani trochu na místě. Celý kryt telefonu je vyroben z velmi kvalitního plastu a jednotlivé díly této skládačky do sebe ukázkově zapadají, kryt baterie na svém místě drží bez viklání a konstrukce jako celek nevydá i při důkladnějším prohmatání ani hlásku.

Výtka ale směřuje k uchycení baterie, její vyjmutí z telefonu bylo u testovaného kousku opravdovým uměním. Jistému zlomení nehtů jsme předešli jen použitím menšího šroubováku, jehož pomocí šel akumulátor velmi snadno vyjmout.

Displej a ovládání

Displej novinky nás stejně jako dílenské zpracování příjemně překvapil. Je to kapacitní LCD TFT panel s úhlopříčkou 3,8" a rozlišením WVGA, tedy 480 x 800 bodů. To při dané diagonále vychází na 244 DPI (dots per inch), což znamená velmi pěknou kresbu bez znatelného rastru.

Displej je třeba oproti Sony Ericssonu Xperia Neo (3,7" WVGA) stejně vysoký, ale je citelně širší, v tomto ohledu je samozřejmě znát každý milimetr. Pro úplnost dodáváme, že je panel multidotykový a rozezná v jednom okamžiku dva dotyky, což pro plynulé zoomování na fotografii nebo webu bohatě stačí.

Mírným zklamáním je čitelnost na přímém slunci, kde Huawei za konkurencí zaostává, ani při nastaveném nejvyšším jasu totiž není snadné s telefonem pod přímým dopadem slunečních paprsků pracovat.

O kvartetu dotykových tlačítek již padla zmínka v předchozí kapitole. Delším stiskem tlačítka domů aktivujete nabídku nedávno spuštěných aplikací a jedním klepnutím přejdete do libovolné z nich. Tlačítko hledat pak pátrá po zadaném hesle právě v aplikaci, v níž se právě nacházíte. Každý dotek tlačítka je doprovázen vibrační odezvou. Přehmaty jsou díky na absence fyzické oddělení běžné, ale to je vlastnost drtivé většiny dnešních smartphonů.

Technická specifikace: