Používejte svůj chytrý telefon jako webkameru – zdarma!

Vidět člověka „na druhé straně drátu“ se v současnosti stává již naprostým standardem. Lidé si pořizují webkamery, aby se mohli slyšet a vidět zároveň. Jedinou brzdou v masivním rozšíření tohoto způsobu komunikace je pořizovací cena kamery. Vlastníte-li však mobilní telefon s operačním systémem Symbian S60 (druhé i třetí edice), webkameru můžete používat prostřednictvím jednoduché aplikace s názvem WWIGO, a to zcela zdarma.

Co je k instalaci potřeba?

Jak již bylo řečeno, ke zprovoznění webové kamery je zapotřebí vlastnit mobilní telefon s operačním systémem Symbian S60. To však není všechno. Veškerá komunikace mezi mobilem a počítačem, kde se přenáší video, probíhá prostřednictvím Bluetooth. Další podmínkou je tedy i podpora této bezdrátové technologie, a to jak v samotném telefonu, tak samozřejmě i v počítači (například prostřednictvím Bluetooth zásuvného modulu). Do třetice všeho dobrého je pak pochopitelně potřebný i integrovaný digitální fotoaparát v mobilu.

Instalujeme WWIGO

Jak jsme podotkli v předchozích odstavcích, WWIGO je freeware program a nemusíte tak vůbec za nic platit. Jedinou podmínkou je registrace na internetových stránkách www.motvik.com. Zde si v kategorii Download zvolíte typ vašeho telefonu a vyplníte krátký formulář. Do něj vepíšete své uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu. Na ni následně během několika sekund obdržíte zprávu, ve které bude odkaz. Jakmile ho v prohlížeči otevřete, vaše registrace bude autorizována a cesta ke stáhnutí programu bude již volná.

WWIGO se skládá celkem ze dvou částí. Jedna je určena pro počítač a druhá pro mobilní telefon. Při stahování z internetových stránek výrobce ale obdržíme pouze jeden soubor. Jedná se o instalátor programu do počítače. Po jeho otevření se ale objeví i okno pro nahrání aplikace do vašeho mobilu. Pokud tuto nabídku potvrdíte, aplikace si sama vyhledá telefon a odešle na něj instalační soubor.

Nastavujeme WWIGO

Jestliže se při instalaci programu do počítače nebo mobilního telefonu nevyskytly žádné problémy, nebrání nic v používání webkamery. Nejdříve doporučujeme otevřít aplikaci WWIGO v telefonu a nastavit vše potřebné v menu Settings. Zde nalezneme několik základních položek. Vedle nabídky Camera (pro výběr mezi fotoaparáty – v případě, že jich má váš telefon více) či Resolution (volba rozlišení) zde můžeme nalézt například i nastavení jasu, kontrastu nebo digitálního zoomu.





Po navolení parametrů v telefonu přichází na řadu spuštění aplikace v počítači. V té není nutné nastavování žádných podrobností. Vzhledem k tomu, že WWIGO podporuje vedle samotné funkce webkamery i možnost nahrávání videa, je vhodné v položce Settings zvolit výchozí adresář v počítači, kam se bude soubor ve formátu AVI ukládat.

Používáme mobilní webkameru

Jestliže jste si jistí, že máte všechny položky v nastavení řádně uloženy, můžete se pustit do propojení telefonu s počítačem. V aplikaci na mobilu stačí jednoduše kliknout na položku Connect a čekat na výsledek vyhledávání přístrojů v okolí. Upozorňujeme, že během tohoto procesu je nutné mít zapnutý Bluetooth jak na mobilním telefonu, tak v počítači.





Jakmile se počítač vyhledá, stačí na něj jednoduše kliknout a rázem se scéna snímaná fotoaparátem v mobilním telefonu bude zobrazovat zároveň i na monitoru vašeho počítače.





Mobil v tuto chvíli slouží jako jakási bezdrátová webová kamera s dosahem až deseti metrů (závisí na síle Bluetooth signálu). Snímaný obraz tak může posloužit například pro internetové videohovory či jednoduše k nahrání domácího videa.

Webkamera rychle, pěkně a jednoduše!

WWIGO (zkratka anglického spojení Webcam Wherever I Go) není jedinou aplikací pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian, která dokáže zprostředkovat kvalitní přenos videa mezi telefonem a počítačem. Pokud však vezmeme v potaz současnou nabídku programů, jedná se o jediný freeware titul svého druhu. WWIGO je sice jednoduchý, zato však pěkně graficky zpracovaný a jeho ovládání je velmi intuitivní. Vzhledem k faktu, že je prozatím nabízen zdarma, doporučujeme ho všem vášnivým „internetovým kecálkům“ k vyzkoušení.