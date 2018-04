Používejte PDA místo PC nebo stahujte nový Skype

pondělí

Stahujte nový Skype pro volání zdarma nebo emulátor DOSu

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Audiopod dovolí download podcastů a jejich poslech off-line. Skype vydal novou verzi svého P2P komunikačního softwaru a pDOSBox je port dosového emulátoru.

úterý

Používáme PDA místo počítače - jaké internetové aplikace zvolit?

Dokáže PDA zastat funkci počítače? Na jednotlivých příkladech vám ukážeme, že to není nemožné. V prvním dílu našeho článku se zaměříme na internetové aplikace - prohlížeč, e-mail, či internetové volání.

středa

Nejmenší GPS přijímač a ruské PDA Rover

Nejmenší a nejlehčí Bluetooth GPS receiver představila společnost Navicore. Nový přírůstek od ruského výrobce je PDA RoverPC G5, které může rovněž posloužit jako komunikátor či navigace. A konečně GPS rádio si můžete pořídit i od výrobce Harman Kardon.

čtvrtek

Nokia 330 - handheld s navigací, co umí přehrát video a MP3

Nokia zřejmě již brzy představí svůj nový handheld, který poslouží jak k navigaci, tak k přehrávání multimedií jako je video či hudba nebo k zobrazení fotografií. Zajímá vás více?

pátek

Blobble Bubble Build - zábavné stavění věží na PDA

Blobble Bubble Build je originální hra, ve které je vaším úkolem postavit co nejvyšší věž, aniž by spadla. Může se to zdát jako jednoduché, avšak s přibývajícími metry se naplno projeví fyzika a o zábavu je postaráno.