Používejte až do konce září zadarmo GPRS

Až do konce září mohou zákazníci RadioMobilu používat GPRS (rychlé datové přenosy) zadarmo. Musí k tomu splnit jenom dvě podmínky - přihlásit se (zaroamovat) do německé sítě D1 a vedle vhodného telefonu samozřejmě mít aktivovanou službu GPRS.

Síť D1, která stejně jako síť Paegas patří do skupiny T-Mobile, je zatím jediná, ve které mohou zákazníci RadioMobilu při roamingu používat GPRS. Na základě dohody s Deutsche Telekomem nebudou uživatelé těchto síti při vzájemném roamingu až do konce září za přenesená data platit. Od října už ale budou přenosy zpoplatňovány. Ceník za GPRS v roamingu zveřejní RadioMobil ke konci září. Podle neoficiálních informací podepíše RadioMobil dohodu o používání GPRS při roamingu s dalšími třemi sítěmi. S největší pravděpodobností budou také součástí skupiny T-Mobile.

Rychlé datové přenosy prostřednictvím technologie GPRS jsou v současnosti dostupné pouze pro majitele tarifních programů. I když se hovoří o tom, že GPRS bude dostupné i pro karty Twist, rozhodně se k tomuto kroku RadioMobil neodhodlá do konce září, kdy skončí možnost používat zadarmo v roamingu GPRS.

Bylo by samozřejmě naivní předpokládat, že kvůli možnosti přečíst si pár wapových stránek zadarmo někdo pojede do Německa. Pokud ale žijete v pohraničí a chytáte signál sítě D1, potom můžete za datové přenosy výrazně ušetřit. A jestli máte mobil podporující GPRS a chystáte se do Německa na služební cestu, potom neváhejte a k internetu se připojujte zásadně mobilně. Alespoň do konce září.