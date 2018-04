Používáte tu nejlepší jazykovou podporu pro váš systém Windows CE?

Přemýšlejte o následujících otázkách a pak jasně uvidíte proč zvolit

program ArtSKey. - http://www.port-home.com/wince/cestina.htm 1. Schránka Vyzkoušejte následující postup: Napište text v Pocket Wordu s českou diakritikou v různých typech písma (Times, Arial, ...). Zvolte napsaný text a přec CTRL+C jej nakopírujte do schránky. Otevřete jinou aplikaci (Elektonickou poštu, Pocket Excel nebo poznámku ke kontaktům). Vložte text ze schránky přes CTRL+V. před vložením: po vložení (označeno žlutě): Je zobrazený text se správnou diaktitikou? Řešení má pro vás program ArtSKey. 2. Podpora českých písem Vyzkoušejte následující postup: Napište text v Pocket Excelu s českou diakritikou. Přes schránku (CTRL+C a CTRL+V) vložte tento text do Pocket Wordu Zvolte napsaný text a změňte velikost fontu na 36 bodů, abyste lépe viděli jednotlivá písma. Nyní postupně měňte řezy písma tak jak je máte k dispozici (Arial, Times, Courier, ...) Jsou všechny znaky napsány správným řezem písma, nebo došlo ke zkřížení různých typů písma? Řešení má pro vás program ArtSKey. 3. Neplýtvejte penězi! Podívejte se na HPC do adresáře Windows\Fonts. Kolik KB prostoru zabírají písma? Počítejte s námi: Vaše HPC stálo asi 20 000 Kč a má 8 MB RAM. To znamená, že 1 MB vás v průměru vyjde na 2 500 Kč. Jestliže písma v adresáři Windows\Fonts zabírají 0.5 MB (500 KB) pak vás to stojí 1 250 Kč . Neplýtvejte penězi a zdarma (odkaz) si nechejte vyměnit váš stávající jazykový program za software ArtSKey. Zajímá vás ještě více takových otázek? Prostudujte náš dokument Česká podpora pro Windows CE - rozbor technických otázek (výběr některých problémů). Děkujeme, že si vybíráte kvalitní produkty. Podporujete vývoj dalších dobrých programů.