Používání počítačů s Windows CE - nejčastější problémy

V České republice je něco přes tisíc přístrojů s operačním systémem Windows CE. Jaké jsou největší slabosti těchto počítačů? S jakými překážkami se uživatelé setkávají při denním používání? Následující dokument Vás seznámí se situací tak, jak vyplívá ze zkušeností uživatelů.

Uživatel nemá PC

Pokud uživatel nemá stolní PC, nelze provést instalaci žádného z programů, ani lokalizace. Uživatel je odkázán na ochotu prodejce nebo na pomoc třetí strany. Marketinkové průzkumy ukazují, že velká část uživatelů nepotřebuje spojení s PC, ani vůbec neplánuje používat HPC/PPC ve spojení se stolním počítačem.



Pokud uživatel nemá stolní PC, nelze provést instalaci žádného z programů, ani lokalizace. Uživatel je odkázán na ochotu prodejce nebo na pomoc třetí strany. Marketinkové průzkumy ukazují, že velká část uživatelů nepotřebuje spojení s PC, ani vůbec neplánuje používat HPC/PPC ve spojení se stolním počítačem. Uživatel má sice PC, ale nemá Windows 95/98/NT

Známou skutečností je, že až 20% uživatelů používá straší produkty (MS-DOS, Win 3.11). Propojení Windows CE s těmito systémy není možné.



Známou skutečností je, že až 20% uživatelů používá straší produkty (MS-DOS, Win 3.11). Propojení Windows CE s těmito systémy není možné. Na PC uživatele není přístupný port

Možné příčiny: 1) Uživatel má volný pouze 25 pin port, zatímco HPC/PPC se připojuje přes port 9 pin. Uživatel je nucen obstarat si redukci. 2) Sériový port je využíván jiným zařízením - typicky modem, ale i UPS, nebo tablet. Řešení je přidání dalšího portu, nebo manuální přepínání připojeného hardwaru. 3) Softwarový konflikt se stávající konfigurací, například software provádějí Plug-n-Play detekci připojených zařízení na sériovým portu, konflikt IRQ, nebo přímé přístupy starších aplikací - typicky DOS.



Možné příčiny: 1) Uživatel má volný pouze 25 pin port, zatímco HPC/PPC se připojuje přes port 9 pin. Uživatel je nucen obstarat si redukci. 2) Sériový port je využíván jiným zařízením - typicky modem, ale i UPS, nebo tablet. Řešení je přidání dalšího portu, nebo manuální přepínání připojeného hardwaru. 3) Softwarový konflikt se stávající konfigurací, například software provádějí Plug-n-Play detekci připojených zařízení na sériovým portu, konflikt IRQ, nebo přímé přístupy starších aplikací - typicky DOS. Instalace vyžaduje instalační CD-ROM Windows

Problém nastává pokud uživatel nemá dočasně přístup k instalačnímu médiu.



Problém nastává pokud uživatel nemá dočasně přístup k instalačnímu médiu. Konflikt po dokončení instalace, resp. při spuštění jiné aplikace

Po instalaci nastává konflikt s jinými programy běžícími na pozadí, typicky ovládací software (fax, terminál, UPS). Dále WinCE Services nejčastěji kolidují s přístupem na internet.



Po instalaci nastává konflikt s jinými programy běžícími na pozadí, typicky ovládací software (fax, terminál, UPS). Dále WinCE Services nejčastěji kolidují s přístupem na internet. Časová náročnost instalace Windows CE Services

Doba instalace cca 10-20 minut, někdy až 60 min. Doba instalace se značně zvyšuje s počtem instalovaných stanic. Příklad: instalace 40 HPC v jedné pražské firmě vyžadovala 13 hodin práce, při přepočtu na hodinové ocenění pracovníka (specialista 830 Kč/h) stála firmu instalace 10 790 Kč.



Doba instalace cca 10-20 minut, někdy až 60 min. Doba instalace se značně zvyšuje s počtem instalovaných stanic. Příklad: instalace 40 HPC v jedné pražské firmě vyžadovala 13 hodin práce, při přepočtu na hodinové ocenění pracovníka (specialista 830 Kč/h) stála firmu instalace 10 790 Kč. Problémy instalace lokalizace

Vyžaduje, že uživatel má přístup na PC. Vyžaduje předcházející instalaci Windows CE Services. Mnoho uživatelů se mylně domnívá, že je možná přímá instalace. Problém nečitelnosti disket - instalace lokalizace nelze provést, protože je disketa vadná. Doba instalace 10 minut - problém při větším množství HPC/PPC.



Vyžaduje, že uživatel má přístup na PC. Vyžaduje předcházející instalaci Windows CE Services. Mnoho uživatelů se mylně domnívá, že je možná přímá instalace. Problém nečitelnosti disket - instalace lokalizace nelze provést, protože je disketa vadná. Doba instalace 10 minut - problém při větším množství HPC/PPC. Problém ztráty dat

V první fázi seznamování se a prvotního experimentování s HPC/PPC, dochází u 50-70 procent uživatelů ke ztrátě dat. Dojde-li k úplné ztrátě dat, je nutná reinstalace všeho softwaru, pokud není záloha.



V první fázi seznamování se a prvotního experimentování s HPC/PPC, dochází u 50-70 procent uživatelů ke ztrátě dat. Dojde-li k úplné ztrátě dat, je nutná reinstalace všeho softwaru, pokud není záloha. Zálohování - standardní zálohování přes Windows CE Services

Nejčastějším problémem, že standardní zálohování vyžaduje přístup na PC. Pokud dojde ke ztrátě dat v terénu, není možnost obnovení dát do doby připojení ke stolnímu PC.



Nejčastějším problémem, že standardní zálohování vyžaduje přístup na PC. Pokud dojde ke ztrátě dat v terénu, není možnost obnovení dát do doby připojení ke stolnímu PC. Lokalizace zabraňuje obnovení dat ze zálohy na PC

Konflikt s jazykovou kompatibilitou - následná nemožnost obnovení. Při pokusu obnovit data do prázdného HPC narazí uživatel na hlášení o jazykové nekompatibilitě, protože čeština není na prázdném HPC/PPC podporována. Tudíž není možné provést zálohu bez reinstalace z diskety.



Konflikt s jazykovou kompatibilitou - následná nemožnost obnovení. Při pokusu obnovit data do prázdného HPC narazí uživatel na hlášení o jazykové nekompatibilitě, protože čeština není na prázdném HPC/PPC podporována. Tudíž není možné provést zálohu bez reinstalace z diskety. Zálohování a obnovení je časově náročné

Zálohovaní/obnova přes sériový kabel trvá od 20 min do 2 hodiny (výpočet: při 115k je 95kb/s tj 11,8kB/s - 16MB trvá 23 min - celkem: záloha plus obnovení 46 min, pro HPC s 32 MB při 19600 je 533 min - cca 9 hodin)

Závěr - marketingové hledisko

Uvedené problémy se výrazně projevují na množství negativních zkušeností u některých zákazníků. Popisovaná problematika se stává rozhodující při podnikovém nasazení Windows CE.



Uvedené problémy se výrazně projevují na množství negativních zkušeností u některých zákazníků. Popisovaná problematika se stává rozhodující při podnikovém nasazení Windows CE. Celkové důsledky pro marketing produktů s Windows CE Ztráta zákazníků Znechucení zákazníků Velmi náročné na odbornou znalost zákazníků Růst nákladů na technickou podporu

Dovozci, distributoři a prodejci HPC/PC přístrojů by měli uvedené skutečnosti vzít v úvahu a s rozmyslem zvolit takovou formu podpory zákazníků, která bude uvedené situace eliminovat. Prodejci by měl informovat zákazníka o všech možných problémech a především by jej měl poučit jak zabránit ztrátě dat přes zálohu/obnovení. Dokument zpracován na základě podkladů firmy Portfolio Praha (02/6911163).