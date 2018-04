Řidiči na pranýři. Za psaní SMS za volantem končí na billboardech

Projekt TWIT (Texting While In Traffic) odstartoval Singer na internetu během března. Neomezil se však jen na pranýřování řidičů na neznámé webové adrese, ale šel mnohem dál. Vybrané fotografie se objevují na reklamních plochách na různých místech San Franciska. Grafik věří, že tím řidiče odradí.

Projekt jej napadl poté, co začal dojíždět do práce po dálnici. "Byl jsem šokován, kolik řidičů během jízdy píše na mobilu zprávy," řekl Singer serveru Gizmodo.com, který ho vystopoval a přesvědčil vystoupit z anonymity. "Na jednoho řidiče dloubajícího se v nose je dvacet pisatelů. To je můj osobní odhad," dodal grafik, kterého toto zjištění dohnalo k netradičnímu projektu.

REPORTÁŽ: Jak špatně se řídí s telefonem v ruce Před sedmi lety jsme si sami vyzkoušeli, jak složité je soustředit se při telefonování za jízdy. Soustředění se na psaní je přitom ještě horší a odvádí více pozornosti.

Kromě vlastní iniciativy na zmíněných stánkách Singer vyzývá, aby podobné "pitomce" fotili i jiní a své úlovky mu zasílali. Vybrané záběry se pak objevily i na zmíněných billboardech, které Singer financuje z vlastní kapsy. Doufá, že jeho projekt inspiruje i ostatní a pod hashtagem #twit začnou podobným způsobem pranýřovat provinilce na sociálních sítích jako Twitter či Instragram.

"Doufám, že některé lidi to vyděsí a příště si použití telefonu za jízdy dvakrát rozmyslí," věří grafik v úspěch projektu, který však vyvolává i řadu otázek z pohledu porušování osobních práv. "Nemyslím si, že lidé nějaké soukromí na dálnici 101 vůbec očekávají (...). Co jsem skutečně udělal, je focení na veřejném místě," odmítá však porušování zákonů Singer.

Češi se lepší, ukazují statistiky

Na velmi nebezpečný nešvar řidičů se v USA snaží upozornit i různé kampaně. A jelikož jen základní apel úřadů evidentně nefunguje, na řadu přicházejí i drsné klipy, které mají řidiče od podobného chování dostatečně odradit. Jeden z nich byl publikován teprve nedávno a stojí za ním americké ministerstvo dopravy. Jeho sdělení je následující: pokud budete psát zprávy při řízení, dostanete pokutu. Když budete mít štěstí.

A jak jsou na tom Češi? Podle oficiálních policejních statistik se lepší, otázkou však je, zda tato čísla skutečně odrážejí skutečnost. Stačí si totiž na chvíli stoupnout k jednomu z hlavních tahů a výsledek si dovodíte sami. Česká legislativa přitom výslovně zakazuje jakkoli manipulovat s telefonem za jízdy.

"Počty zjištěných přestupků, především oznámených správnímu orgánu, se postupně snižují. Důvodem může být i dostupnost zařízení typu handsfree, která již bývají standardně v některých typech nových vozidel," uvedl pro Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí policejního prezídia Jozef Bocán.

Upozorňuje přitom na poměrně přísné znění zákona, kdy se řidič dopustí přestupku tím, že "při řízení vozidla (...) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení".

"Jako výmluva řidičů tedy neobstojí například to, že řidič netelefonoval, ale přístroj pouze držel v ruce. Tím se prakticky řidič ke spáchání přestupku doznává," upozorňuje Bocán.

Policie podle něj takový přestupek vnímá jako nebezpečné chování, jelikož se řidič má ze zákona plně věnovat řízení. "A to především proto, že pokud řidič nějakým způsobem drží za jízdy mobilní telefon, není schopen plně ovládat vozidlo a hrozí riziko, že vznik případné náhlé krizové situace v provozu nebude schopen adekvátně vyřešit. Stejně tak samotné reakce řidiče na situaci v provozu mohou být opožděné z důvodu rozptýlení pozornosti a nesoustředění se na řízení vozidla," vysvětluje oficiální postoj dopravních policistů Bocán.