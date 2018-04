Používání fulltextového vyhledávání

Pro fulltextové hledání ve článcích se používá klasický postup, který znáte i z jiných vyhledávačů. Zadáváte jednotlivá slova, nebo i celé fráze popropojované logickými operátory. Nemůžete tedy použít dvě slova, aniž byste logickým operátorem nevyznačili jejich vzájemný vztah.

Fráze

Pokud potřebujete najít článek obsahující přesný výraz, uzavřete tento výraz, takzvanou frázi, do uvozovek. Příklad:najde články obsahující přesně toto slovní spojení. Pokud byste použili spolupracovala AND Citybank, nemusela by tato slova být přesně za sebou, ale mohla by být ve článku od sebe libovolně daleko.

Logické operátory

- vyhledá se článek, kde jsou obsažena všechna slova spojená AND - například. Výraz AND má nejvyšší prioritu.

OR - vyhledá se článek, kde je slovo předcházející nebo následující za OR - například Nokia OR Siemens vyhledá články o Nokia nebo o Siemens.

AND NOT - vyhledá se článek, obsahující slovo před tímto operátorem, ale neobsahující slovo za tímto operátorem. Například Nokia AND NOT Siemens najde všechny články obsahující slovo Nokia, v nicž zároveň není obsaženo slovo Siemens.

Složité dotazy

Pro složitější dotazy můžete používat změnu priority, která změní nadřazenost výrazu AND výrazu OR - tuto implicitní nadřazenost jsme použili proto, že vyhovuje většině lidí. Pokud vám nevyhovuje, můžete dát výraz do závorek jako v matematice a tím jej upřednostníte.

Divoké znaky

Pokud potřebujete vyhledávat i jenom části slov, používejte takzvané divoké znaky v DOS konvenci.

? - na místě, kde vložíte otazník, může být jakýkoliv znak.

* - na místě, kde voložíté * může být libovolné množství znaků.

Divoké znaky se používají především tam, kde si nejste jisti použitým gramatickým tvarem (pády, skoňování atd):

Například RadioMob* vyhledá slova jako RadioMobilu, RadioMobil, RadioMobilní atd...

Lze kombinovat dohromady fráze, složité výrazy, logické operátory a divoké znaky.