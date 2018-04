Používáme PDA místo počítače - jaké internetové aplikace zvolit?

Většina uživatelů bere kapesní počítač spíše jako doplněk k osobnímu PC. PDA používá jako diář, upomínkovač či e-mailový klient, případně na zkrácení dlouhé chvíle. Kapesní počítač však může, byť s omezeními vyplývajícími z jeho vlastností, PC nahradit.

Nutno však podotknout, že se jen stěží obejdeme bez kapesního počítače s VGA displejem. Ten je schopen zobrazit informace detailněji než klasický displej s rozměry 320 x 240 bodů. Proto jsou veškeré postupy popisovány na PocketPC kapesním počítači s VGA displejem, systémem Windows Mobile 5.0 a 4" obrazovkou.

Rovněž používáme Bluetooth bezdrátovou klávesnici, která usnadňuje vkládání znaků do kapesního počítače i možností Wi-Fi. K dokonalosti tak chybí pouze myš, testovací PDA však nepodporuje funkci USB host, která by umožňila připojení této periférie, čímž by se kapesní počítač, co se ovládání týče, nijak nelišil od standardního PC.

PDA jako prohlížeč

Pokud chcete kapesní počítač využívat častěji než jen k prohlédnutí pár internetových stránek denně, zapomeňte na standardně dodávaný browser IE. Ten si nedokáže poradit s načtením stránek tak, abyste mezi nimi nemuseli posouvat a také písmo je mnohem větší, než by být mohlo. IE rovněž nepodporuje otevření více oken v jednom prohlížeči, což řeší různé nástavby, ale další řada funkcí podporována stejně není.

Na výběr je mezi dvěma velmi slušnými prohlížeči, my jsme se rozhodli pro mobilní verzi Opery. Ta sice stojí 24 dolarů, na vyzkoušení je však 30-denní trial verze.

V případě tohoto browseru se jedná o povedený prohlížeč, který si poradí s optimalizovaným zobrazením většiny stránek v okně tak, abyste se nemuseli posouvat do stran, ale pouze nahoru a dolů. Také rychlost je vcelku obstojná, načtení stránky sice trvá déle, než na PC, přesto můžete obsah vidět během pár sekund.

Opera rovněž umožňuje vypnutí načítání obrázků, přiblížení nebo oddálení stránky, prohlížení ve full screenu, blokování vyskakovacích oken, uchování seznamu navštívených stránek či možnost jejich ukládání do bookmarků. Přes prohlížeč jsme se bez problémů dostali do redakčního systému, který je pro většinu ostatních prohlížečů oříškem a nebylo tak možné v něm spravovat články.

Pokud se tedy smíříte s omezením, že je obrazovka PDA řádově menší, než u počítače, můžete v Opeře najít plnohodnotný prohlížeč, který zvládne většinu toho co na PC. Vyzkoušet můžete i browser NetFront, který je hodnocen podobně jako Opera.

S PDA na e-maily

E-maily v PDA si můžete číst buď přes webové rozhraní, nebo za pomoci poštovního klienta. V našem případě bylo rozhodování rychlé - Profimail lze používat na spoustě kapesních zařízení a po kladných zkušenostech ze Symbianu našel tento program místo i v kapesním počítači.

ProfiMail je profesionální a současně poměrně komfortní e-mailový klient, který dokáže plně nahradit interní aplikace smartphonů a PDA zařízení určené pro práci s e-mailem včetně prohlížení a vkládání příloh a HTML dokumentů.

Mezi základní funkce ProfiMailu patří automatická synchronizace e-mailů s mail serverem a podpora IMAP adresářů stejně jako možnost prohlížení, ukládání i vkládání příloh v rámci daného mailu. Samozřejmostí je též prohlížení HTML příloh respektive e-mailů ve formátu HTML včetně vložených obrázků a odkazů. ProfiMail má vlastní adresář kontaktů, který se v první fázi sám importuje z defaultních kontaktů s jejich následnou možností editace. Program podporuje protokoly/servery POP3, IMAP a SMTP, které je možné používat včetně příslušného zabezpečení pomocí hesla, případně i pomocí SSL šifrování komunikace.

Pokud se připojujete přes GPRS, jistě vám přijde vhod možnost stažení pouze hlavičky e-mailu. Až poté se můžete rozhodnout, zda jej stáhnete celý, či rovnou vymažete.

Program rovněž nepatří mezi nejlevnější, zaplatíte za něj $24.99, pokud však hodně cestujete a chcete mít svoji poštu vždy při sobě, stojí ProfiMail alespoň za vyzkoušení.

Nutno podotknout, že s kapesním počítačem si výborně rozumí i MS Outlook, který dokáže zprávy přes ActiveSync vcelku obstojně synchronizovat s počítačem.

PDA jako telefon

Možná si to vůbec neuvědomujete, ale svůj kapesní počítač můžete využít k volání, i když v sobě nemá integrovaný GSM modul. Díky programu Skype lze používat jako telefon prakticky jakýkoliv novější kapesní počítač. Pokud ten váš podporuje i Wi-Fi, můžete si navíc zavolat odkudkoliv, kde je bezdrátová síť přístupná.

Skype používáme na PDA rovněž delší dobu a to bez jakéhokoliv problému. Souběžně s ním využíváme i verzi programu pro PC a v komfortu ovládání i kvalitě hlasu není znát prakticky žádný rozdíl. Po zalogování je dílem okamžiku, kdy se v kapesní verzi zobrazí seznam ostatních uživatelů programu, které máte ve Skype kontaktech a můžete volat. Rovněž vyhledávání není problém, konfigurovatelnost programu je také obstojná a pokud budete chtít volat i na mobil či pevnou linku, stačí koupit kredit a využívat služby Skype Out.

Největší výhodou programu je fakt, že za něj nemusíte nic platit, stejně jako za hovory ostatním uživatelům. Volat tak můžete do celého světa zcela zdarma a to odkudkoliv, kde je internetové připojení.

Skype můžete rovněž využít k zasílání krátkých zpráv, stejně jako lze na PDA provozovat instant messengery ICQ a další.

Jestliže však chcete volat bez nutnosti internetového připojení, není nic jednoduššího, než si pořídit komunikátor a mít kapesní počítač a telefon v jednom.

V další části našeho seriálu vám ukážeme, že PDA můžete použít také jako rádio - kapesnímu počítači nedělá problém streamování vysílání přes internet a předvedeme vám, jak z něj udělat MP3 či video přehrávač.