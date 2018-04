Použitý palm - jak koupit a neprohloupit?

PDA s operačním systémem PalmOS představovaly kdysi nejprodávanější přístroje tohoto druhu. Když sečteme všechny produkované i již nevyráběné typy zjistíme, že existuje několik desítek přístrojů na této platformě od několika významných, i méně známých výrobců. S použitými palmy je, díky jejich rozšíření, možné se setkat v bazarech, v internetových inzercích i aukcích. Koupit levně používaný palm není tedy žádný problém. Jak ale poznáme, zda je zařízení, pro které jsme se rozhodli v pořádku?

Palm a jeho životnost

Palm je i přes svou užitečnost a univerzálnost poměrně jednoduchým zařízením. Uvnitř jeho krytu se nachází deska s několika obvody, ve kterých je srdce celého počítače. Tato část je spojena s displejem a s dotykovou vrstvou, hardwarovými tlačítky, konektory a jsou z ní vyvedeny rozšiřující sloty. Přesto, že elektronické součástky jsou poměrně nerozbitné, je celková životnost přístroje dána v první řadě tím, jak se k němu chová jeho majitel. Nárazy, dopady, vliv vnějšího prostředí, prašnosti, chemikálií, nebo i slunce snižuje rapidně dobu, po kterou je PDA schopno bezproblémově pracovat. Jeho oprava je přitom většinou poměrně drahou záležitostí, kterou se, hlavně u starších zařízení, nevyplatí absolvovat. Odhad, kolik asi konkrétnímu zařízení ještě zbývá života a jaký je jeho stav přitom představuje naprosto základní věc, pokud se rozhodnete jej koupit již použitý. Jak na něj? Existuje několik základních vodítek, která bychom měli mít, když si použitý přístroj vybíráme na paměti především.

1. Fyzický věk a stáří modelu

Existují PDA modelové řady roku 1998, která ležela v obalech ve skladu a prakticky nikdo je nepoužíval, než se dostala nedávno do prodeje. Těch je ale minimum. Čím starší je typ kapesního počítače, tím větší je pravděpodobnost, že je přístroj opotřebovaný. Pokud se rozhodnete vybrat si palm starší generace, vystavujete se většímu riziku, než u nového zařízení. Odhadním vodítkem je, jakým operačním systémem je konkrétní PDA vybaveno. Přístroje se systémy PalmOS ve verzi nižší než 5 (před Tungstenem T1) jsou už opravdovými dědečky ve světě PalmOS a s tím je k nim potřeba přistupovat. To ale neznamená, že nemohou ještě nějakou dobu poctivě sloužit.

2. Výrobce

PDA s PalmOS vyrábělo (vyrábí) několik firem. Životnost jejich výrobků, ani kvalita zpracování přitom nejsou na stejné úrovni. U samotného palmu (Palm, Inc.) jsou potíže především s rozklápěcími mechanismy na přístrojích Tungsten a také s integrovanými bateriemi. Přístroje Handspring (vyrobené předtím, než byla firma opět pohlcena Palmem) trpí především v oblasti rozšiřujícího slotu typu Springboard. Po určité době používání dochází k chybám kontaktů. To se projevuje ve zhoršené funkčnosti komunikace mezi PDA a rozšiřující kartou. Existuje mnoho různých modulů Springboard, ale nejčastěji pořídíme PDA s modulem rozšíření paměti. Právě u něj ale netěsnost kontaktů nejvíce vadí. Chybovat mohou (u modelů, které je mají) dvířka baterií a v některých případech i displeje.

PDA Sony vynikají, jako ostatní přístroje tohoto výrobce dobrým dílenským zpracováním a solidní výdrží. Modely Clié, které jsou vybaveny displejem na otočném kloubu s ním mohou mít potíže a proto je potřeba se při výběru soustředit zejména na tuto část. Dalším problematickým místem je klávesnice, která je u Clié, jež jsou jí vybavena sice malá a stěží použitelná, ale může se zasekávat.

U dalších, v našich podmínkách méně známých výrobců se kvalita konkrétního modelu nebo jednotlivých částí posuzuje ještě hůře. Vždy ale platí, že životnost zařízení negativně ovlivňují dva elementy. Prvním z nich je baterie napevno zabudovaná do těla přístroje, druhým pak přítomnost mechanického prvku (ovládací kolečko, vysouvací/vyklápěcí kryt, otočná kamerka a podobně). V každém případě opotřebování nebo poškození takového prvku je nejen zásadním negativem pro celé zařízení, ale i důvodem k podstatnému snížení jeho ceny.

3. Míra vnějšího poškození

Každý majitel, který se snaží zbavit se svého starého PDA je umyje a naleští, aby vypadalo jako zamlada. Nepatrný škrábanec na krytu přístroje nic neznamená, ale může indikovat i to, že zařízení někdy škaredě spadlo. Tedy, že potenciálně hrozí skrytá porucha v jeho útrobách.

Jak se vyvarovat pořízení takového palmu? Před koupí si pozorně prohlédněte celý přístroj, zda se na něm nenachází zamaskované trhliny. U PDA, které se používá půl roku nebo rok či ještě déle se v praxi nelze ubránit alespoň minimálnímu poškození vnějšího krytu. Podstatné ale je, aby palm (Visor, Clié...) nikdy nespadl z větší výšky. Minimálně stejnou pozornost jako krytu je potřeba věnovat hardwarovým tlačítkům (jdou všechna lehce stisknout? Je jejich „doraz“ snadno čitelný? Vracejí se lehce zpět do původní polohy? ...), kolečkům a pětisměrným ovladačům. Úplně nejdůležitější částí je pak displej. U palmu, který byl používán s ochrannou fólií by neměl vykazovat škrábance nebo trhliny. Jestliže někde škrábnutý je, potřebujete nejen posoudit, nakolik škrábanec esteticky vadí, ale hlavně, zda není jen symptomem většího poškození displeje, viz. dále.

Pro PDA je velmi důležitá komunikace s počítačem a nabíjení. Proto je hned následovně potřeba zaměřit se na systémový konektor. Pokud s přístrojem dostanete kolébku, vyzkoušejte si, pokud možno ještě před nákupem, jak v ní zařízení „sedí“ a zda je jeho spojení s kolébkou bezproblémové i po elektrické stránce. Totéž platí pro nabíječku, je-li samostatná. Otestovat je nutné stejně mechanickou část všech slotů pro rozšiřující karty, lhostejno zda je máte v plánu používat, a další rozšíření.

4. Správné funkce

Jestliže vybrané PDA vypadá v kondici, můžeme prozkoumat, jak funguje doopravdy. Vyzkoušejte si je v ruce. Zkuste pustit postupně několik programů, je-li to možné pak takových, které nepatří k základní výbavě. Čím déle si budete s přístrojem hrát, tím lepší je naděje, že objevíte například skutečnost, že je nestabilní. To může být důsledek momentálního stavu zařízení, ale také symptom poškození paměti, nebo jiné části. Optimální je vyzkoušet činnost všech částí palmu včetně bezdrátové komunikace a dalších vstupně/výstupních zařízení (tlačítka, mikrofon, reproduktor, sluchátkový výstup, resetovací otvor, vibrační motorek). Určitě si vyzkoušejte nabíjení a synchronizaci s počítačem, i když to může být v podmínkách bazaru problém. Se zapnutým palmem zkuste zatřást – zařízení bez pohyblivých dílů na to nesmí nijak reagovat.

5. Úplnost balení

PDA prodávané bez kolébky či kabelu, nabíječky a dokladů je PDA s největší pravděpodobností kradené. Totéž platí o zaheslovaném přístroji, který prodejce neumí odemknout. Právě originální instalační CD a kolébka (nebo alespoň kabel s možností přístroj dobíjet) je nejen nutností pro používání počítače, ale aspoň minimálním důkazem, že ho neprodává osoba, která ho předtím někomu v tramvaji uzmula. Optimální samozřejmě je, pokud je palm nabízen s dalším příslušenstvím, paměťovou kartou, pouzdrem a podobně. To je ale většina případů.

Z internetu, nebo z bazaru?

Přístroj s PalmOS je na internetu možné sehnat velice lacino. Jak ale vyplývá z předchozích bodů, pokud vám jej má majitel poslat poštou nebo kurýrní službou, vaše možnosti si jej vyzkoušet jsou velmi malé a nezbývá než doufat v poctivost prodejce. V případě skutečného bazaru jsou vaše možnosti zabránit tomu, abyste za tisíce korun pořídili nekvalitní nebo nepoužitelné zboží výrazně vyšší. Vyšší pak ale pravděpodobně bude i cena. Nákupu v bazaru se bude věnovat některý z dalších článků na toto téma.

PalmOS zařízení a jejich možnosti

Klíčovým orientačním prvkem při identifikaci, k čemu všemu lze palm použít, je jeho hardwarová výbava a verze operačního systému. Přístroje se systémem nižším než OS5 jsou, s výjimkou některých modelů Clié nepoužitelné pro multimediální funkce – MP3 přehrávač, ani video od nich nečekejte, zato se mohou dobře hodit k organizaci času. U zařízení s OS5 již s multimédii, pokud je jejich podporou vybaven hardware, problémy nejsou. Zato potřebují více paměti. Například 16MB u Tungstenu T1 je na provoz moderních aplikací poměrně málo. Starší palmy si vystačí s menším množstvím paměti, avšak v dnešní době pro ně vzniká již jen velmi málo nových programů, a většina aplikací, které budete nuceni používat je poměrně letitá.

Přesto může i morálně již zastaralý palm sloužit ještě několik let k všemu tomu, na co byl zamýšlen v době svého uvedení na trh. Ještě dříve, než se vydáte do bazaru, nebo začnete hledat v on-line nabídkách, přečtěte si zkušenosti s použitými přístroji na tomto serveru, kde se dozvíte mnoho užitečných informací ke konkrétním výrobkům. Při samotném nákupu si pak zkuste vzpomenout na zde uvedené body, které představují minimální základ. Pokud si dáte pozor, je dobrá šance, že koupíte přístroj, který vám ještě dlouho a dobře bude sloužit.

Přehled aktuálně prodávaných palmů včetně uvedení odkazů na některé starší modely naleznete v tomto článku.