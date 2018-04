Použití tužky k obsluze Pilota

GRAFFITI

skupina - znaky, které napíši i ve 2.00 ráno a poslepu. skupina - znaky, které jsem občas psal až napotřetí. Např. písmeno v. Ale to bylo asi rukama. Že?

DOPORUČENÍ

Pilot Organizer disponuje speciální technologií k rozeznávání psaného textu, která nese názevO co jde. Graffiti je základním systémem pro zadávání textu a čísel. Graffiti je systém, který jednoduše dokáže rozpoznat co píšete a následně na to převést na text nebo čísla.Je jasné, že rozpoznat text na základě mnoha různých rukopisů je téměř nemožné. Systém Graffiti disponuje svojí vlastní sadou speciálních znaků, které jsou velmi podobné klasickým. Zde už není problém naučit se tuto sadu používat a data do Pilota může zadávat každý.Každý znak této sady je přeně vykreslen a je nutno vědět, kde se má s psaním daného znaku začít Firma U.S. Robotics dodává samozřejmě celou sadu těchto písem v tištěné formě. A to i jako nálepku na zadní stranu Pilota. Tím máte znaky stále po ruce a to i s postupem, jak je správně psát.V případě, že máte stále problémy, stejně jako jsem měl já, zkuste se kouknout na nezdokumentované tipy při psaní obtížných znaků.K zadávání dat do Pilota slouží v jeho spodní části Psací plocha. Ta je rozdělena opticky do dvou částí.- Levá část (tak asi 3/5) slouží pro zadávání abecedních znaků.- Pravá (2/5) slouží pro zadávání číslelných údajů.Základem a nezbytnou pomůckou pro zadávání dat do Pilota je tužkaTato tužka je součástí dodávky a dá se zasunout do krytu Pilota v pravém horním rohu. Na Psací plochu s ní píšete, jako byste psali na papír, Graffiti tento text automaticky převádí na příslušné znaky a zobrazuje je jako text nebo čísla na displeji.Touto tužkou můžete rovněž spouštět aplikace a to pouhým dotekem na ikonu příslušné aplikace.Autoři přímo nedoporučují používat jiné, než výrobcem dodané tužky. Nesmí se používat ani ostré předměty. Některé firmy ve světě nabízejí speciální tužky k Pilotu, které se dají přepnout mezi propiskou a Stylus tužkou.