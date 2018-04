Použijte počítačovou síť pro firemní telefonování

Současné trendy sice hovoří pro maximální integraci používaných datových přenosů, ale většinu produkce stále tvoří konvenční technologie používající oddělené rozvody. Důvod je prostý. Konvergované sítě jsou totiž pořád výrazně dražší, přestože přinášejí nemalé úspory v infrastruktuře. K jejich prosazení tedy nestačí samotný argument úspory rozvodů, jejich síla spočívá ve vyšší úrovni služeb, které společné řešení přináší. Ovšem to ocení především velké firmy.

VoIP

Postavit firemní komunikaci na VoIP (voice over IP - přenos hlasu přes IP síť) je teoreticky poměrně jednoduché. Stačí na server místní počítačové sítě přihrát další software, k síti připojit vhodné telefony, nebo rozšířit lokální počítače o zvukovou kartu a software - a už můžete telefonovat, alespoň v rámci firmy. Podstatně složitější už je to s přístupem na vnější linky. Potřebujete totiž bránu představující rozhraní mezi IP sítí a běžnými telefonními linkami. A právě to představuje zásadní problém, tedy zejména finanční.

Čisté IP řešení je proto kombinováno s klasickou pobočkovou ústřednou, podporující komunikaci přes protokol H.323. Ta pak zajišťuje nejen běžný telefonní provoz, ale zastává rovněž funkci brány. Teď možná namítnete, k čemu je takové řešení dobré, když budou koexistovat oba systémy.

Výhody této koncepce se projeví u firem s několika pobočkami, nejlépe vzdálenými, které jsou propojeny datovým spojem. Ten totiž budete moci využít i pro hlasovou komunikaci, a tak uspoříte nemalé částky za hovorné. Vzhledem k tomu, že digitalizace hlasu je poměrně účinná, objem přenášených dat příliš nevzroste. Základní podmínkou však zůstává rychlost. Pokud máte mezi pobočkami nataženu trasu s 64 kbps, navíc ve špičce maximálně vytíženou, není vhodné ji zatěžovat ještě telefonním provozem. V tu chvíli pak ústředna hovor musí stejně směrovat přes konvenční telefonní síť.

Software

Softwarových řešení telefonních ústředen je celá řada, typickým dodavatelem IP řešení na klíč je například Cisco. Jeho portfolio nabízí vše od potřebného softwarového vybavení až po H.323 brány (například Cisco DE-30+). Ovšem tento výrobce si nechá všechno důkladně zaplatit, takže se vyplatí porozhlédnout se po dalších alternativách.

Poměrně dobře zvládnutý software nabízí Kerio technologies, dosud známý spíše jako výrobce firewallů. Jeho programátoři, znalí prostředí IP, využili svých zkušenosti i při vytváření produktu Kerio Gatekeeper, což je plnohodnotná softwarová ústředna. Disponuje všemi základními funkcemi konvenční pobočkové ústředny, ovšem pracuje na IP.

Dokáže přesměrovat hovor na další telefonní číslo, podmíněně i trvale, vytvořit skupiny distribuce volání (hunting groups) a nastavit práva pro odchozí i příchozí volání. Z hlediska využití datových linek je velmi důležitá funkce nastavení maximální šířky pásma (pro jeden hovor nebo maximum) a umělého omezení počtu současně probíhajících hovorů.

Důležitou nadstavbou Gatekeeperu je záznamník VoiceMail podporující technologii unified messagingu, tedy jednotného přístupu ke zprávám, a hlasového syntetizéru text-to-speech. Tento software spolupracuje s poštovními servery (MS Exchange, Lotus Notes, Kerio Mailserver), takže ho je možné implementovat ve většině firem. Jeho hlavní předností je podpora širokého spektra protokolů, jmenovitě Cisco SCCP, SIP, H.323. Dokážete ho tedy integrovat nejen se stávající pobočkovou ústřednou, ale také se systémy postavenými na VoIP.

Hardware

Menší problémy mohou vzniknout na straně samotné brány, pokud se rozhodnete pro čistě IP řešení. Softwarové i hardwarové části se sice drží definovaných standardů, ale přesto zde mohou vznikat problémy s nekompatibilitou některých H.323 klientů. Proto by se budování takovýchto sítí měla věnovat osvědčená firma, jednotlivec komponenty jen obtížně sladí tak, aby spolehlivě fungovaly. Jinak z výrobců bran kromě zmiňovaného Cisca zmiňme například Alcatel, Voice board, z méně znamých Telos.

Celá problematika IP přenosů je poměrně obsáhlá. Přestože VoIP jakožto řešení firemní telefonie zatím zůstává záležitostí především velkých organizací, díky produktům, jako je například Alcatel OmniPCX Office, se dostává i do menších segmentů trhu. Jeho koncepci zatím konkurenti nepřekonali. Ovšem i u něj je administrace poměrně složitá, přestože máte k dispozici schopné konfigurační utility.