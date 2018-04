Pouze s EuroTelem můžete ze zahraničí volat zdarma !

Nové, výhodné nabídky od společnosti EUROTEL

Léto je tady, a proto EuroTel již nyní pro své zákazníky připravil další nové, lákavé letní nabídky. Každý zákazník, který si v období od 24. května do 31. července zakoupí a zaktivují mobilní telefon v síti EuroTel GSM Global, obdrží zdarma kredit v hodnotě 1000,- Kč na odchozí hovory ze zahraničí. Jedinou podmínkou je zaktivování služby mezinárodního roamingu, a to je možné ve všech značkových prodejnách, u dealerů společnosti EuroTel nebo dokonce telefonicky na číslech 6701 6701 případně *11 z mobilního telefonu. A pak už mohou zákazníci po celou letní sezónu od 1. června do 31. srpna využívat tento kredit pro volání ze svého mobilního telefonu v zahraničí. Není třeba celou částku provolat najednou, lze telefonovat opakovaně, v různých časech i v různých zemích.

Další atraktivní nabídkou společnosti EuroTel je nový mobilní telefon Alcatel One Touch Club+ za zvýhodněnou cenu, která činí pouhých 95,- Kč včetně DPH. Toho, kdo se rozhodne tuto nabídku využít, čeká hned několik příjemných zpráv. Za již zmiňovanou výhodnou cenu navíc zákazník získá unikátní SuperSound, který výrazně zdokonaluje kvalitu hovorů a EuroTel jej poskytuje jako jediný operátor v České republice. Při nákupu mobilního telefonu Alcatel One Touch Club+ si zákazník může vybrat mezi černou, stříbrnou či bronzovou barvou. V neposlední řadě samozřejmě může využít kredit v hodnotě 1.000,- Kč na odchozí hovory uskutečněné v zahraničí. To všechno dohromady mu dává výborné předpoklady, aby mohl strávit krásnou dovolenou podle svých představ, ať už doma nebo v zahraničí, s vědomím, že na EuroTel se může vždy spolehnout.

"Zájmy a potřeby našich zákazníků máme na mysli po celý rok a stále se rozšiřující, vysoce kvalitní služby, které společnost EuroTel poskytuje, jsou toho nepochybným důkazem. Léto je poněkud výjimečné období, řada lidí cestuje více než obvykle, a tak naše nabídka vychází ze snahy maximálně zpřístupnit mobilní komunikaci co největšímu počtu lidí, a to jak příznivými cenami mobilních telefonů, tak kvalitou služeb," uvedla Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel.