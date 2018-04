Pouzdro změní iPhone na legendární Motorolu StarTac

Britská společnost thumbsUp! přestavila retro pouzdro pro Apple iPhone. Firma se ve své nové kreaci vrací do mobilní historie, konkrétně do devadesátých let. Pouzdro připomíná tehdy špičkový a oblíbený mobil véčkové konstrukce Motorolu StarTac.