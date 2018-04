Pouzdro pro PDA i mobilní telefon

Pouzdro je zhotoveno z kůže a skládá se ze dvou hlavních celků. Jedním je dvojice "křídel", která se rozevírají jako kniha a jsou spolu spojena pevnou vazbou a kolem dokola umístěným zipem. A druhá část je kapsa na suchý zip na jedné polovině zapínacího pouzdra, která slouží pro vložení a chráněn

Vašeho mobilního telefonu. Velikost pouzdra telefonu je dostatečná pro starší typy telefonů i pro novější kousky a nemusíte se obávat, že nebude pasovat. Domnívám se navíc, že výrobce bude dělat více typů s různými rozměry.



Uvnitř pouzdra je část, na kterou se připevní vlastní kapesní počítač, na protilehlé straně nalezneme koženou výztuhu, v níž jsou umístěny kapsy pro skladování kreditních karet, vizitek, popř. i paměťových karet do vašeho PDA. PDA je připevněn pomocí suchých zipů a na boční st

aně je možné umístit alternativní kombinovaný stylus. Pokud otevřete pouzdro můžete bez problémů pracovat s PDA. Pouzdro má v kožených vnějších částech výztuhy, a tak se nemusíte obávat o pohodlí a bezpečnost svého PDA. Navíc mezi výztuhou a vlastní kůži je umístěn molitan či vata, takže pouzdro působí na dotek velice pružně a měkce; pokud spadne na zem, krásně se utlumí náraz.



Pro snadné nošení má pouzdro poutko, za které se může elegantně nosit kolem zápěstí ruky a vypadá jako pouzdro na fotoaparát, až na to, že má navíc kapsu pro mobilní telefon.

Závěr:

Nevím zda-li si toto pouzdro někdo oblíbí, ale mně osobně se líbí nápad jak do úhledné taštičky, která se nosí kolem zápěstí, umístit hned několik funkčních bloků. Možná někteří by ještě uvítali kapsu pro peněženku a tím o něco tlustší pouzdro. V Americe takovéto pouzdro stojí 35 dolarů; u nás, pokud vás něco podobného zaujme, je to velice jednoduché a snadné pro vyrobení, a cena tak bude sakra nižśí.