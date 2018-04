Pouzdro pro palmy tak trochu odjinud…

Je to prosté – nevyhovují mi. Hledal jsem dlouho pouzdro, které by mi Palma ochránilo, při provozu nepřekáželo, nikde nenabývalo na tloušťce a bylo přitom jednoduché.

Proto jsem hledal pouzdro, které by bylo velice jednoduché a mělo by tvar jakési kapsy, do které Palm pouze strčíte a můžete ho bez újmy na těle (škrábance) a poškození displeje nosit v tašce, batohu, nebo kapse. Takové pouzdro jsem kupodivu nalezl, i když podobné jsem si před časem vyrobil. Je to originál ze starého iPaqu 36xx a na TT pasuje jako ulité, tedy TT do něj padne jak ulité. Z přední strany má výztuhu proti promáčknutí displeje. Je vyrobeno z koženky a uvnitř má vystýlku