Lumie možná dostanou druhý displej. Schová se v ochranném krytu

Nepůjde přitom o sekundární displej ve smyslu zobrazování základních informací o stavu telefonu či o příchozích hovorech/SMS, plnohodnotný displej bude totiž umístěn na rubové straně odklápěcí části pouzdra.

Typ displeje není znám, pravděpodobně však po vzoru yotaphonu půjde o e-ink. Obsah druhého displeje by se přizpůsoboval dané aplikaci. Při psaní SMS či e-mailů by tak měl uživatel k dispozici plnohodnotnou qwerty klávesnici přes celou šíři displeje, v e-mailové aplikaci by se mohl zobrazovat třeba detailní kalendář.

Podle portálu Phonearena vedou vývojáři z Microsoft Research vážné diskuze s divizí Lumia o možnosti nasazení jejich řešení v běžných produktech. Kromě nejistého uvedení na trh je však otázkou i komfort ovládání. Lze totiž předpokládat, že by flipové pouzdro s displejem bylo určené vesměs pro špičkové lumie, tedy pro telefony větších rozměrů. Zejména při psaní textovek by tak nebylo jednoduché držet telefon v rukou na šířku a současně se snažit o pohodlné psaní palci na rozměrné qwerty klávesnici.

Flipové pouzdro opatřené displejem by přitom nemuselo být jedinou novinkou Microsoftu. Šéf společnosti Satya Nadella se totiž rozhodl v rámci Microsoft Research vyčlenit skupinu MSR Next, která se má zaměřovat na projekty vedoucí k reálnému produktu. Nadella tak Microsoft Research tlačí k přímé spolupráci s ostatními divizemi Microsoftu.