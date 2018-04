Chcete domů Batmobile? Za 1 200 korun ho uděláte z iPhonu

Japonská hračkářská společnost Bandai se při navrhování vskutku nekoukaného ochranného pouzdra pro iPhone 6 nechala inspirovat Batmanovou nejmocnější zbraní z přelomu 80. a 90. let minulého století. Tedy Batmobilem, který vznikl podle návrhu Antona Fursta a jenž se objevil ve filmech režiséra Tima Burtona Batman a Batman se vrací.

A zatímco na světě existuje pouze jediná věrohodná replika, která může legálně do běžného silničního provozu, s iPhonem převlečeným za Batmobile se můžete vydat ven zcela bez obav z jakéhokoli postihu. Majitel se však musí připravit, že bude jistě středem pozornosti. Pouzdro je totiž opravdu nepřehlédnutelné, a to nejen díky vzezření. S rozměry 170 × 98 × 38 milimetrů je totiž odsouzeno k přenášení mimo kapsu. Možná by k němu měl výrobce dodávat i příruční tašku. Samozřejmě tématicky laděnou.

Pouzdro přitom není jen obyčejným plastovým výliskem. Posunutí střechy vpřed rozsvítí koncová diodová světla, diody v předních světlech pak zastávají funkci optického upozornění na příchozí hovor či SMS. Fotoaparát se zpřístupní až po vysunutí části předního blatníku.

V zadní části se pak v místě výstupu turbíny nachází miniaturní projektor. Tím lze vyslat světelný signál, kterým je v komiksech a filmech přivoláno odvrácené alter ego miliardáře Bruce Waynea. Nicméně v tomto případě je nutné se smířit s tím, že se jej uživatel nedočká.

Japonská společnost uvede kryt na trh během letošního května. Prodejní cena bude 5 940 jenů, tedy v přepočtu kolem 1 200 korun.

Není to přitom první takový produkt třetího největšího výrobce hraček na světě, již loni byl totiž zahájen prodej obdobně netradičního pouzdra. To je určeno pro starší iPhony 5 a 5S a výrobce se tehdy inspiroval Batmobilem z trilogie Batman začíná, Temný rytíř a Temný rytíř povstal.