Geniálně jednoduché pouzdro. Na smartphone tak stačí jen jedna ruka

Vtip celého krytu spočívá v tom, že na rozdíl od běžných pouzder jde vlastně o takový rám. Ten obejme a ochrání boky a rohy smartphonu, na zádech má pak dvě dlouhé svislé příčky. Ty jsou natolik vystouplé, že se za ně lze pohodlně zachytit bříšky prstů ruky, ve které smartphone držíte. Najednou se z chytrého telefonu širokého klidně i více než 70 mm stává z hlediska úchopu docela úzká hračka.

To má dva pozitivní vlivy. Jednak to usnadňuje držení telefonu především těm, pro které je široký úchop nepohodlný. Zároveň to dává více volnosti palci ruky, která smartphone drží. Ten tak dosáhne na displeji dále než obvykle, což usnadní ovládání.

Pouzdro s názvem Greatest Case si teď snaží „vydělat“ na zahájení výroby na portálu pro komunitní financování Kickstarter. Skromný cíl 1 200 dolarů už stihli autoři v době psaní tohoto článku zhruba čtyřnásobně překonat a kampaň bude trvat ještě déle než tři týdny.

Pouzdro Greatest Case pro obří smartphony usnadní jejich držení a ovládání

Pouzdro je zatím k dispozici pro modely Apple iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy Note 3 a 4 a Nokia Lumia 1520. K dispozici jsou dvě varianty, obyčejná plastová a měděná. Zajímavostí je, že obě verze jsou vyráběny metodou 3D tisku. Měděná verze je skutečně z mědi, jen s malou příměsí plastového pojiva, což pouzdru dává zajímavé vlastnosti – na omak je kovové a přitom je stále pružné.

Běžná plastová verze je v předprodeji na Kickstarteru k dispozici za 29 dolarů, v přepočtu tedy něco pod 750 korun. Měděné provedení vyjde na 39 dolarů, tedy na necelou tisícovku. Autoři slibují poštovné zdarma.