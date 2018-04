V pouzdře, nebo „naostro“. Jak nosíte mobil vy?

Snad každému se to někdy stalo. Mobil z ruky při používání vyklouzne či ho neopatrně položíte na kraj stolu, nechtěně o něj zavadíte a on letí k zemi. Jindy ho zase neopatrně zasunete do kapsy společně s předmětem s ostrými hranami, typicky klíči. Ať už následuje cokoliv, pokud nevlastníte skutečně odolný model už v základu, samotný kryt umí lecčemu zabránit.

Navíc je rozhodně z čeho vybírat. Pokud máte o svůj mobil skutečně strach či se často nacházíte v situacích, které by mohly váš telefon ještě více ohrozit, existují na trhu skutečné tanky mezi mobilními pouzdry. Jeden takový jsme testovali, a přežil dokonce i pád ze čtvrtého patra. Takový kryt sice vydrží skutečně hodně, jeho praktičnost je však hodně na pováženou.

Pokud se pohybujeme ve více každodenní sféře, máte na výběr ze dvou variant – pouzdro, ve kterém je mobil pouze uschovaný, když ho nepoužíváte, anebo kryt, který na telefonu drží neustále. První jmenovaná varianta nabízí sice ochranu pouze v případě, že mobil nepoužíváte a máte jej v pouzdře schovaný, výhodou však je, že ochranná vrstva je povětšinou i na přední straně, takže displej je chráněný stejně jako záda a boky. Může se jednat v podstatě o cokoliv – pouzdro typu ponožka, kožený váček či typ „ledvinka“ s kapsami navíc.

Oproti tomu máte možnost pořídit takzvané „bumpery“ (česky nárazníky), vyrobené především z plastu či silikonu a podobných materiálů. Ty se na telefon připevní, a jelikož zpravidla nechají displej nekrytý, telefon chrání i tehdy, když jej používáte. Jejich nevýhodou jsou logicky případy, ve kterých neochrání před poškrábáním displeje, například situace s klíči v kapse. Výjimkou jsou ty, které kombinují do tohoto typu i krycí sklo.

Mezikrokem jsou flipová pouzdra, která se také objevují v hojné míře. Rovněž jsou na telefonu připevněna neustále a chrání displej v případě neaktivity. Pokud však přístroj používáte, je nutné pouzdro otevřít. A v takové situaci opět zvyšujete riziko případného poškození mobilu při pádu nebo kontaktu s ostrým předmětem.

Další možnosti zahrnují například tvrzené fólie/skla na displej či na zadní stranu těla. Vedle ochrany jako takové jsou některá pouzdra schopná nabídnout i například záložní baterii, multifunkční nástroje nebo třeba kapsy na doklady.