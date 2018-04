Pouzdra Krusell Platinum - dopřejte svému iPAQu trochu luxusu

V minulých týdnech jsme měli možnost testovat několik pouzder značky Krusell pro PDA zařízení. Dnes vám blíže shrneme poznatky z luxusního modelu Platinum pro iPAQy řady 31-39/54,55xx.

Tento typ pouzdra je o něco dražší, avšak již na první pohled také reprezentativnější než modelová řada Calendaric. Rozdíl je zejména ve zpracování, obaly Platinum jsou vyvedeny z nejjemnější kůže, která je zvenčí tmavá (možnost výběru z několika barev), zevnitř elegantně žlutá. Protože redakce disponuje pouze jedním obsarožním modelem HP iPAQ, pro které je testovaný Platinum určen, byl obal ozkoušen na zařízení H3630. Modelu ani pouzdru to však vůbec nevadilo - zařízení, pro které je určeno jsou rozměrově velmi podobná.

Náš iPAQ si tak s obalem rozuměl, otvory na tlačítka jsou přesně tam, kde mají být a dostat zařízení do pouzdra nebyl žádný problém. Ten nastal až v momentě, kdy jsme chtěli PDA připojit s počítačem. Kvůli obehnání spodní části kůží, kde se nachází také otvor pro spojení s kolíbkou, to zkrátka nebylo možné. To je však naše jediná výtka na adresu Krusellu.

Pouzdro se vyklápí nahoru, ne do stran, jak je tomu u mnoha jiných modelů. Část, která kryje displej, lze jednoduše přehnout, když s PDA pracujete a nechcete, aby "plandala". Kromě krytí displeje ji lze použít také jako pouzdro pro paměťové či platební karty a další předměty, které velikostí zapadnou. Horní část lze spojit se spodní pomocí klipu.

V místě, kdy pouzdro obepíná hrany displeje, by mohl být systém krytí vyřešen jinak. Stačil by nepatrně větší výřez, aby byla obrazovka zcela přístupná, takhle jsme museli na hraně displeje občas zajet stylusem pod kůži. Je to ale věc názoru, někomu může těsné obepnutí PDA přesně až k displeji naopak vyhovovat. I přes univerzálnost pouzdra, které je hned pro několik modelů, byly všechny zbylé části přístupné tak, jako by PDA v žádném obalu nebylo.

Model Platinum je vybaven systémem Multidapt. Ten umožňuje uchycení pouzdra prakticky kdekoliv. Stačí zvolit odpovídající klip a PDA lze mít uchyceno za opasek kalhot, košili či jinde. Dva klipy jsou součástí balení s pouzdrem.

A jaké jsou naše celkové dojmy z testování? Pouzdro Krusell Platinum se nám líbilo. Zprvu se nám jeho cena 1499 korun zdála poměrně vysoká, se zjištěním, že na obal je doživotní záruka se však náš názor změnil.

Tento typ pouzdra si asi nekoupí každý. Pokud však hledáte kvalitní obal, který bude navíc reprezentovat a zároveň vlastníte PDA, pro něž je určeno, můžete o něm alespoň popřemýšlet.

V dalším článku se podíváme na univerzální pouzdro, které jsme vyzkoušeli s modelem Dell Axim X5 a obal Platinum pro komunikátor MDA II.

Obaly a klipy k recenzi poskytla společnost Sunnysoft.