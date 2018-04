Pouliční prodejci operátorů nás okrádají. ČTÚ nezasáhne

S nekorektními praktikami podomních prodejců a některých neseriózních dealerů se setkali zákazníci snad všech českých operátorů. Naposledy jsme informovali o neférovém postupu prodejců U:fona. Ten na to reagoval vydáním etického kodexu.

S podobným problémem válčí i na mnohem vyspělejších trzích. Svědčí o tom nejnovější opatření britského telekomunikačního regulátora Ofcom (Office of Communications), který chce vydat závazná pravidla, která budou činnost podomních prodejců a dealerů v této oblasti regulovat.

V Británii se často stávalo, že prodejci nabízeli zákazníkům slevu na volání, případně přístroje zcela zdarma. Teprve po podepsání smlouvy se ale ukázalo, že se zákazník upsal k dlouhodobému, a navíc poměrně drahému kontraktu. Další oblíbenou fintou bylo slibování peněžní prémie či vrácení části peněz (cash-back). Toho se ale napálení zákazníci nikdy nedočkali.

V úterý zveřejněný dokument by se měl po veřejné konzultaci stát základem nových pravidel, která budou platit od léta. Na problémy s podomními prodejci upozorňoval Ofcom už v loňském roce a tehdy varoval operátory, že pokud proti svým zástupcům sami nezasáhnou, rozhodne direktivně.

"Velká Británie má jeden z nejkonkurenčnějších mobilních trhů na světě. Jenže ani silná konkurence nedokáže zabránit neférovým marketingovým praktikám. Loni jsme varovali důležité hráče, že pokud se o zlepšení trhu nezasadí sami, zasáhneme. Zdá se, že pro nás nastal čas situaci řešit,“ uvedl Ed Richards, výkonný ředitel Ofcomu.

Už v červenci 2007 totiž podepsalo pět hlavních britských operátorů (3, Orange, O2, T-Mobile, Vodafone) dobrovolné memorandum, v němž se zavázali dodržovat korektní praktiky ve svých marketingových aktivitách a při prodeji svých služeb. Jenže počet stížností, které Ofcom dostává od zákazníků, roste. Zatímco v červenci 2007 přišlo na úřad 460 stížností, v lednu 2008 jich bylo už více než 700.

Ofcomu proto došla trpělivost a nová pravidla chce integrovat přímo do Všeobecných podmínek závazných pro všechny mobilní operátory. Pravidla nařídí operátorům zdržet se nekalých a neférových obchodních praktik při nabízení svých služeb. Zároveň budou ale ručit i za firmy, které si na prodej služeb najmou. Za porušení těchto pravidel by pak operátorům hrozila pokuta až do výše 10 % jejich ročního obratu, což je skutečně vysoká částka.

Co navrhuje Ofcom: Nové Všeobecné (obchodní) podmínky budou po mobilních operátorech požadovat, aby: se vyhnuli nečestným, zavádějícím či klamavým obchodním praktikám a dále aby zajistili, že podobných nekalých obchodních praktik se zdrží i osoby nabízející jejich služby

zajistili, že smlouvu uzavřou jen s takovým zákazníkem, který smlouvu skutečně uzavřít chce a je k uzavření takové služby oprávněný

zajistili, aby zákazník dostal všechny relevantní informace k uzavření smlouvy

zajistili, aby nabídky vrácení peněz prezentované jejich prodejci byly férové a došlo k jejich dodržení

zajistili náležitou podporu svých maloobchodních prodejců, ale zároveň i jejich pravidelnou kontrolu

Konzultace nad zveřejněným dokumentem budou probíhat do konce dubna, nová pravidla by měla začít platit už od letošního léta.

V Česku se podobného opatření asi nedočkáme

Podobný postup z pohledu tuzemského regulátora ČTÚ však dle vyjádření jeho zástupců očkávat nemůžeme. Podvedených zákazníků přitom u nás není málo.

"Podomní prodej služeb elektronických komunikací se neřídí zákonem o elektronických komunikacích, a není tudíž ani možné ho jakýmkoli opatřením ze strany ČTÚ řídit, regulovat či kontrolovat," řekl iDNES.cz vedoucí oddělení telekomunikačních činností Vilém Veselý.

"V tomto případě, pokud dojde k nějakým podobným nepřesnostem, by se problematikou dozajista mohlo zabývat například Sdružení ochrany spotřebitelů," navrhl.

Zdá se tedy, že ČTÚ nepřipadá postup prodejců, kteří se vydávají za pracovníky jednoho operátora, aby špatně vidícím důchodcům podstrčili dvouletou smlouvu s jiným operátorem, nekorektní. Pro všechny nepoctivé prodejce v Česku je to jistě dobrá zpráva.