Poučili jsme se z chyb Eurotelu, říká šéf T-Mobile

T-Mobile včera oznámil spuštění svého vysokorychlostního mobilního internetu pomocí technologie od společnosti IPWireless. O tom, jak bude vypadat Fast-UMTS od T-Mobilu, kdy se spustí a jak budou vypadat koncová zařízení jsme si popovídali přímo s generálním ředitelem T-Mobile Czech Republic, Rolandem Mahlerem, a viceprezidentem IPWireless a produktovým ředitelem, Malcolmem Gordonem.

Kdy a v jakém pásmu spustíte IPWireless?

Roland Mahler: Datum spuštění plánujeme na poslední kvartál letošního roku. Technologii spustíme v pásmu 2 GHz, které jsme získali v prosinci 2001.

Jaká zařízení budou při spuštění k dispozici a jak budou vypadat?

Roland Mahler: Při spuštění služby budou k dispozici PCMCIA karty a USB modemy.

Malcolm Gordon: PCMCIA kartu jste měli možnost vidět již nyní. USB modemy budou využívat integrovanou anténu a nebo bude možné k nim připojit dodávanou externí anténu, která bude veliká přibližně jako klasická GSM anténa. T-Mobile chce také v prvním kvartále představit univerzální PCMCIA kartu schopnou pracovat s Fast-UMTS, EDGE i WiFi.

Jakou technologii tedy chystáte pro pásmo 872 MHz, kde máte k dispozici jen 3,6 MHz kanál?

Roland Mahler: V pásmu 872 MHz spustíme taktéž technologii IPWireless, a to v průběhu prvního kvartálu roku 2006.

Malcolm Gordon: Technologie IPWireless v pásmech, kde se v současné době provozuje, využívá kanály o šířce 5 MHz. Nicméně převod této technologie do pásma 872 MHz je vcelku jednoduchý, neboť naše technologie používá 3,6 MHz čipy. Změna pásma a šířky kanálu je tudíž relativně jednoduchá.

IPWireless v pásmu 872 MHz tedy bude nabízet to samé jako v pásmu 2 GHz?

Malcolm Gordon: Naše technologie pro pásmo 2 GHz a 872 MHz bude naprosto identická. V obou sítích tedy budou k dispozici stejné přenosové rychlosti.

Roland Mahler: Ještě bych chtěl dodat, že IPWireless v pásmu 2 GHz budeme používat pro pokrytí velkých měst, kde je husté osídlení a technologii v pásmu 872 MHz použijeme zejména mimo velká města, kde je uživatelů méně a na větším území.

A jak je to s vlastnostmi technologie IPWireless?

Malcolm Gordon: Naše technologie umožňuje v současné době dosahovat průměrných rychlostí v zatížené síti 1 Mbps na downlinku, teoretické maximum je v současnosti 2,2 Mbps. Rychlost uplinku se pak pohybuje až do 1,1 Mbps. Síť dosahuje latencí pod 100 ms (poznámka redakce: při předváděcích testech se pohybovala okolo 50 ms), tedy latenci dostatečně nízkou také pro on-line hry (poznámka redakce: což IPWireless demonstroval na hře Quake 3D Arena). IPWireless také umí, díky řízení QoS (Quality of Service) nastavovat pro různé uživatele různé přenosové rychlosti.

Znamená to tedy, že T-Mobile nabídne svým zákazníkům různé tarify s různými přenosovými rychlostmi?

Roland Mahler: Každý uživatel má různé nároky. Existují uživatelé, kteří nepotřebují stahovat nebo odesílat velké objemy dat a jsou uživatelé, kteří to potřebují. My chceme každému nabídnout to, co mu bude nejlépe vyhovovat.

Nabídnete tedy různé tarify s různými maximálními přenosovými rychlostmi?

Roland Mahler: Přesně tak.

Malcolm Gordon: Kupříkladu ve Velké Británii nabízí operátor tarify s maximálními přenosovými rychlostmi 512 kbps a 1024 kbps. Naše technologie s tímto počítá.

Pro naše čtenáře bude také nepochybně zajímavá otázka FUP (Fair Usage Policy). Je už rozhodnuté, jak to bude vypadat?

Roland Mahler: Otázka FUP je pro nás i pro naše zákazníky velice důležitá a je důležité zdůraznit, že v tomto ohledu jsme v tomto ohledu poučili z chyb Eurotelu. Víme, že máme jen jednu šanci a chceme ji využít. Podrobnosti k FUP, kterou budeme aplikovat, Vám však v tuto chvíli nemohu říct, neboť FUP je stále ve fázi diskusí nad jednotlivými variantami.

Technologie IPWireless nabizí nízkou latenci a řízení QoS, tedy vše potřebné pro IP telefonii. Plánujete ji tedy nabídnout zákazníkům?

Roland Mahler: Otázku IP telefonie zvažujeme a je pro nás velmi důležitá, a to nejen pro technologii IPWireless. Nicméně to v tuto chvíli nebudeme podrobněji komentovat.

Nabídne T-Mobile v nové síti nějaké nové služby jako třeba video na vyžádání, TV vysílání, mobilní hry apod.?

Roland Mahler: T-Mobile nyní intenzivně pracuje na nových multimediálních službách. První z nich již budou k dispozici při komerčním spuštění sítě IPWireless. Nechceme ale nyní prozrazovat, o co konkrétně se bude jednat.

Spustí T-Mobile také klasické UMTS?

Roland Mahler: Ano spustí, bude to počátkem roku 2007. Chceme klasické UMTS nasadit až bude k dispozici technologie HSDPA.