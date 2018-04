Potvrzeno: T-Mobile nabídne neomezené volání v rámci rodiny

Na dnešní tiskové konferenci potvrdil T-Mobile informace, který jsme přinesli minulý týden. Od 1. června 2008 nabízí tarifní zvýhodnění T-Mobile Rodina, a také T-Mobile Tým, což je varianta firemní VPN pro menší firmy. Obě varianty umožňují vzájemné volání až mezi pěti uživateli.

Příbuzní vám vymluví díru do hlavy

Tarifní zvýhodnění T-Mobile Rodina si lze aktivovat k jakémukoli hlasovému tarifu, s výjimkou tarifů Bav se, Kredit 150, Kredit 150 HIT, všech variant tarifů Partner a T1. Zvýhodnění nelze aktivovat ani k datovým tarifům a starším, již nenabízeným tarifům. Tarifní zvýhodnění si vždy aktivuje správce, na jehož účet jde také měsíční paušál za službu. Správce si pak do skupiny může přidat až 4 další telefonní čísla.

Operátor T-Mobile Vodafone Skupina Rodina (akční cena)* Rodina (standardní cena) Kamarádi** Správce + 1 399,50 Kč 799 Kč 178,50 Kč Správce + 2 399,50 Kč 799 Kč 226,10 Kč Správce + 3 449,50 Kč 899 Kč 261,80 Kč Správce + 4 499,50 Kč 999 Kč 285,50 Kč * Cena platí do 30. května 2009 při aktivaci do 31. srpna 2008 ** Tarif umožňuje volání jen jedním směrem - od správce na zvolené číslo

Členy skupiny mohou být všichni zákazníci T-Mobilu, včetně majitelů Twist karet. Do skupiny nelze přidat pouze SIM karty, na kterých je aktivován pouze datový tarif. Podobně jako v případě zvýhodnění Vodafone Kamarádi se ceny měsíčního paušálu odvíejí od počtu uživatelů ve skupině. Za skupinu dvou až tří uživatelů zaplatí správce měsíční paušál 799 Kč (tedy asi 267 Kč na jedno číslo).

Skupina čtyř uživatelů přijde na 899 Kč (asi 225 Kč na číslo) a za neomezené volání mezi 5 čísly zaplatí správce 999 Kč, tedy 199,80 Kč za jedno číslo. V rámci akční nabídky trvající do 31. srpna 2008 lze získat 50% slevu na měsíční paušál za tarifní zvýhodnění Rodina trvající až do konce května 2009.

Na rozdíl od již delší dobu nabízeného zvýhodnění Vodafone Kamarádi umožňuje T-Mobile Rodina vzájemné volání všech čísel mezi sebou. Kamarádi dovolují jen volání jedním směrem, tedy z čísla s aktivovaným zvýhodněním na číslo ve skupině. Kamarádi ale navíc zahrnují i SMS, které jsou u T-Mobile Rodiny účtovány podle standardního ceníku.

Každý zákazník může být správcem jen jediné skupiny, ale správce může být zároveň členem dalších skupin. Teoreticky lze tedy propojit poměrně velké množství lidí. Přidání nového uživatele je bezplatné, změny lze provádět jednou za 30 dní. Všechny úpravy lze provádět pomocí SMS nebo na webu prostřednictvím Můj T-Mobile. Zvýhodněné volání mezi členy skupiny nespotřebovává volné jednotky (ani volné minuty, ani kredit).

Když žijete prací – T-Mobile Tým

Variantou nabídky Rodina pro malé firemní zákazníky je T-Mobile Tým. Ten doplňuje nabídku firemního volání pro malé firmy, pro které byla doposud nedostupná VPN. Tým funguje na podobných principech jako T-Mobile Rodina, pouze si jej může pořídit jen zákazník, který je u operátora veden jako firemní (smlouva zní na IČ).

Zajímavé je, že do skupiny může přidat nejen SIM karty vedené na stejné smlouvě (tedy firemní), ale libovolné hlasové SIM karty T-Mobile. To výrazně zatraktivňuje tuto nabídku pro malé živnostníky, kteří tak mohou zároveň zabezpečit neomezené volání se spolupracovníky i s rodinou.

Počet SIM T-Mobile Tým T-Mobile Tým

(akční nabídka)* O2 Moje firma** Vodafone Firma

neomezeně*** 2 831,80 Kč 416 Kč 476 Kč 476 Kč 3 831,80 Kč 416 Kč 714 Kč 714 Kč 4 831,80 Kč 416 Kč 952 Kč 952 Kč 5 831,80 Kč 416 Kč 1 190 Kč 1 190 Kč * Cena platí do 30. května 2009 při aktivaci do 31. srpna 2008 ** Aktivační poplatek 23,80 Kč za SIM kartu *** Nabídka zahrnuje i SMS za 0 Kč

Na rozdíl od nabídky T-Mobile rodina je totiž u Týmu jednotný měsíční paušál ve výši 831,80 Kč. Nezáleží přitom, jestli ve skupině je se správcem jen jedna SIM karta nebo čtyři. Pro Tým platí stejná pravidla jako pro rodinu, neúčtují se žádné hovory v rámci skupiny, tedy až 5 čísel.

I na T-Mobile Tým se vztahuje promo nabídka. Na všechny aktivace do konce srpna bude poskytnuta sleva z měsíčního paušálu ve výši 50 % trvající až do konce května 2009. T-Mobile tak doplnil svoji nabídku neomezného volání pro firmy. Zatímco O2 i Vodafone nabízeli možnost neomzeného volání v rámci VPN už od dvou SIM karet, T-Mobile až dosud požadoval karet šest.

Kolik měsíčně provoláte?

Jak už jsme zmínili, T-Mobile Rodina funguje na podobném principu jako Vodafone Kamarádi. Je to logické, právě u nefiremních zákazníků tvoří totiž drtivou většinu hovorů volání na 4 čísla. Vodafone Kamarádi přijdou na 178,50 Kč až 285,50 Kč. Neomezené volání na jedno číslo se tak pohybuje v rozmezí 71,40 Kč až 178,50 Kč. Služba navíc zahrnuje i SMS.

T-Mobile Rodina sice SMS nezahrnuje, ale navíc umožňuje i volání křížem. Kamarádi tedy dovolí volat zdarma jednomu člověku na čtyři čísla, takže pokud vám kamarádi něco chtějí, musí vás prozvonit. U T-Mobile Rodina to odpadá, můžete si nejen volat vzájemně, ale v rámci paušálu si mezi sebou volají i všichni členové skupiny – tedy až pět lidí může volat až na pět čísel.

Tato výhoda s sebou ale nese i vyšší paušál, který se pohybuje od 799 Kč do 999 Kč (při aktivaci do konce srpna od 399,50 Kč do 499,50 Kč), což znamená cenu za jedno číslo v rozmezí od 199,80 Kč po 225 Kč. Pokud vezmeme zvýhodněnou cenu, je Rodina zhruba dvakrát dražší než Kamarádi, ale nabízí více možností volání za paušál.

Pro volání v rámci rodiny nabízí T-Mobile už nějakou dobu tarif Happy Partner. Ten umožňuje získat až 3 další SIM karty (tedy o jednu méně než Rodina). Za každou z karet pak činní měsíční paušál 46,41 Kč a volání v rámci partnerských karet pak stojí 2,26 Kč. Z toho tedy vyplývá, že přechod na rodinu se vyplatí při provolání zhruba 335 minut. To odpovídá zhruba 85 minutám měsíčně na jednoho uživatele.

To není úplně málo, na druhou stranu provolat zhruba 5 hodin měsíčně není pro řadu rodin rozhodně problém. Ostatně, svědčí o tom i nárůst objemů volání po zavedení služby Kamarádi, stejně jako zkušenosti T-Mobile se službou Mých 5.