Potvrzeno, Sony Ericsson se dívá LG na záda!

Strategy Analytics zveřejnil výsledky prodeje mobilních telefonů za první čtvrtletí tohoto roku. Výsledky se téměř "na chlup" shodují s dříve zveřejněnou statistikou společnosti IDC. Je tak potvrzen sestup Sony Ericssonu z první pětky světových výrobců mobilních telefonů, mohutný nástup jihokorejských výrobců a úspěšné tažení standardu CDMA. Dobrou zprávou pro všechny je vyšší celkový prodej, než hovořily předpoklady na začátku roku.

Absolutní pořadí: kdo prožene Nokii?

Celkové pořadí výrobců mobilů, bez ohledu na standard, vypadá následovně. Žebříčku vládne Nokia, následuje stále druhá Motorola, na kterou se dotírá Samsung, a čtvrtý je již tradičně německý Siemens. Na páté místo se probojovali Korejci z LG a odsunuli tak Sony Ericsson z první pětky. Nutno však podotknout, že rozdíl mezi oběma výrobci je zatím velmi malý, takže po polovině roku může být jejich pozice opačná. Za Sony Ericssonem už zeje poměrně velká mezera, za kterou jsou v těsném sledu srovnáni čtyři japonští výrobci: Kyocera, Panasonic, Mitsubishi a Nec. Další pořadí nebylo zveřejněno, podle neoficiálních zpráv do první patnáctky pronikli dva čínští výrobci. Celkem se za první čtvrtletí prodalo 113 milionů mobilních telefonů, výrobní závody jich opustilo 108 milionů. Odbyt je tak větší, než prorokovaly prognózy na konci loňského roku. A kdo za to může? Přece Číňané.

Pořadí Výrobce Prodej 1Q/2003 Podíl na trhu 1. Nokia 38 000 000 35,1% 2. Motorola 16 700 000 15,4% 3. Samsung 13 200 000 12,2% 4. Siemens 8 000 000 7,4% 5. LG 5 600 000 5,2% 6. Sony Ericsson 5 400 000 5% 7. Kyocera 2 800 000 2,5% 8. Panasonic 2 200 000 2% 9. Mitsubishi 2 000 000 1,8% 10. Nec 1 900 000 1,8% Ostatní 12 500 000 11,6% Celkem 108 300 000

Absolutní pořadí za první čtvrtletí 2003. Zdroj: Strategy Analytics.

Telefony GSM: drtivý náskok Nokie

Pokud se podíváme jen na telefony GSM, zjistíme, kde mají jihokorejské štiky rezervy. Pokud se jim ale i v tomto segmentu podaří uspět, asi je medailové pozice neminou. Trhu GSM drtivě vládne Nokia, která má skoro polovinu trhu. Druhá Motorola ztrácí na Nokii rekordních 30 procent a tlačí se na ni třetí Siemens. Čtvrtý mezi výrobci telefonů GSM je Samsung a páté místo drží Sony Ericsson. Druhou pětku otevírá Alcatel, ovšem ani tento výsledek mu nestačí na víc než na druhou desítku v absolutním pořadí. Jeho pozici odhadujeme přibližně na jedenácté až dvanácté místo. Sedmé místo mezi producenty GSM zabírá LG, který ale i v tomto segmentu má rozhodně daleko větší ambice. Následuje tradiční evropská značka Sagem a první desítku uzavírají Nec a Mitsubishi. Další pořadí opět neznáme, zatím nebylo zveřejněno.

Pořadí Výrobce Prodej 1Q/2003 Podíl na trhu 1. Nokia 29 600 000 43% 2. Motorola 8 900 000 12,9% 3. Siemens 8 000 000 11,6% 4. Samsung 6 300 000 9,2% 5. Sony Ericsson 4 700 000 6,8% 6. Alcatel 1 700 000 2,5% 7. LG 1 100 000 1,6% 8. Sagem 1 100 000 1,6% 9. Nec 1 000 000 1,45% 10. Mitsubishi 1 000 000 1,45% Ostatní 5 400 000 7,9% Celkem 68 000 000

Pořadí v produkci GSM telefonů za první čtvrtletí 2003. Zdroj: Strategy Analytics.

Telefonům CDMA vládnou Korejci

Jak Nokia vládne trhu s telefony GSM, tak v segmentu přístrojů CDMA hraje až druhé housle. Patří jí až pátá příčka, a to s poměrně velkou ztrátou. Trh CDMA patří Samsungu a LG, které drží první dvě příčky, i když třetí Motorola ztrácí na druhé LG jen jedno procento. Čtvrtá je Kyocera a pátá, jak již bylo uvedeno, Nokia. Trh CDMA je zatím oproti trhu s telefony GSM pouhou popelkou, je třikrát menší. To by se ale mohlo v blízké budoucnosti změnit, v Číně začíná být standard CDMA velmi populární, podrobnosti najdete v tomto článku. V současné době roste trh s telefony CDMA téměř o polovinu, trh s telefony GSM „jen“ o 13 procent.

Pořadí Výrobce Prodej 1Q/2003 Podíl na trhu 1. Samsung 6 500 000 29% 2. LG 4 500 000 20,1% 3. Motorola 4 300 000 19% 4. Kyocera 2 600 000 11,4% 5. Nokia 1 700 000 7,6% 6. Ostatní 2 800 000 12,9% Celkem 22 400 000

Pořadí v produkci CDMA telefonů za první čtvrtletí 2003. Zdroj: Strategy Analytics.

Jak to bude na koci roku?

Jak to bude na konci roku? Mnohá zahraniční média vidí na druhé příčce Samsung a na čtvrté LG. Samsung by se asi opravdu na druhou pozici dostat mohl, podle nás se mu to ale letos nepodaří. Motorola je tradičně silná v Číně, kde se mobily prodávají více než dobře, uvidíme, jak uspěje množství novinek Motoroly v druhém pololetí. Její výhodou jsou nízké ceny, což je opak strategie Samsungu. Ten již teď za své mobily inkasuje víc než Motorola, a to jich prodává o pěkných pár milionů méně. LG se podle nás letos také na čtvrtou pozici neprosadí. Jeho velká expanze v trhu GSM přijde do Evropy až koncem roku, takže i v jeho případě sázíme na velký útok po novém roce. U LG také nevíme, jestli si do svých prodejů počítá své „čínské“ klony, které tam nabízí obrovské množství značek. Tato poznámka ale platí pro téměř všechny výrobce.

První pozice Nokie je zatím neohrožená, po příští dva roky ji nikdo neohrozí, a pokud si to nepokazí sama, udrží náskok i nadále. Co Siemens? Těžko říct. V Evropě je silný, potřebuje expandovat do Asie. Jeho výhodou je jako u Motoroly cena, chtělo by to ale širší portfolio modelů. Sony Ericsson, to je kapitola sama pro sebe. Nyní má pouhé dva zajímavé modely: jednoduchý T100 a z opačného spektra nový hit T610. Ale zákazníci chtějí hlavně střední třídu s barevným displejem a zde Sony Ericsson představil jako novinku model T310, jehož displej bude za dva měsíce vypadat jak z pravěku. Pokud nebude stát tento telefon 4 000 Kč, nemá šanci na úspěch. Asijská konkurence ho zničí. Další novinky se chystají, uvidíme, co to bude. Zákulisní informace nezní příliš optimisticky. Nevýhodou Sony Ericssonu a Siemensu je také absence na trhu CDMA, který má obrovský potenciál. Pozice dalších značek nemá cenu hodnotit, neznáme totiž podrobné údaje a v celkovém pořadí okolo desátého místa se do konce roku vyrojí množství méně známých čínských značek. Jak je to ale s počty vyrobených, opravdu původních modelů, vědí asi jen oni sami.