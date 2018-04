POTVRZENO: nové kreditní tarify T-Mobile mají pár plusů i vroubků

Existuje řada uživatelů, kteří ještě stále používají některý z prvních tarifů, které tehdejší Paegas nabízel.

Důvod je jednoduchý – přestože se nám snaží operátoři namluvit opak, nové tarify nejsou vždy jednoznačně výhodné. Nám se již nyní podařilo získat informace o nových kreditních tarifech, které chystá T-Mobile od února.

Aktualizováno: Všechny naše informace se potvrdili. Nové tarify dnes zveřejnil T-Mobile v tiskové zprávě.

Skoro jako a Twistu – přichází kreditní tarify

Na rozdíl od Vodafone a O2, kteří se svými kreditními tarify přišli s kreditními tarify už před nějakou dobou, T-Mobile zatím váhal. Své kreditní tarify připravil až na začátek letošního února. Vzhledem k prodloužení Vánoční akce by ale měly být proaktivně nabízeny až od začátku března.

Princip těchto tarifů je stejný jako u konkurentů – váš měsíční paušál je v podstatě kreditem, který můžete provolat. Nemusíte si tak lámat hlavu s volnými minutami a máte docela přesnou kontrolu nad svými výdaji, téměř stejně jako majitelé předplacených karet.

T-Mobile přitom chystá i to, že jakmile svůj kredit provoláte, dostanete informační SMS. Tedy něco podobného, co nabízí Vodafone FlexiStropem či FlexiLimitem. Na rozdíl od majitelů předplacenek můžete po provolání kreditu volat dál. Jen už za peníze nad paušál.

T-Mobile pojmenoval tarify poměrně jednoduše – Kredit a pak částka odpovídající paušálu (a tedy i kreditu, který máte k dispozici). Měla by zůstat zachována i varianta HIT, která bude znamenat možnost získat 20 % kreditu navíc výměnou za podepsání smlouvy na dva roky.

Nové tarify detailně (všechny ceny s DPH!)

Standardní tarify Kredit 250 Kredit 450 Kredit 700 Kredit 1200 Kredit 2000 Měsíční paušál 297,50 535,50 833,00 1428,00 2380,00 Kredit (volání, SMS, MMS) 297,50 535,50 833,00 1428,00 2380,00 Ceny Volání (všechny sítě) 5,95 5,36 4,17 3,57 2,98 SMS 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 MMS 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95





Tarify se zvýhodněním HIT Kredit 250 HIT Kredit 450 HIT Kredit 700 HIT Kredit 1200 HIT Kredit 2000 HIT Měsíční paušál 297,50 535,50 833,00 1428,00 2380,00 Kredit navíc 57,00 106,50 166,60 285,60 476,00 Kredit (volání, SMS, MMS) 357,00 642,60 999,60 1713,60 2856,00 Ceny Volání (všechny sítě) 5,95 5,36 4,17 3,57 2,98 SMS 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 MMS 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95

Zvýhodnění HIT platí při úpisu využívání služeb operátora na dva roky



Opravdu jsou tak výhodné?

Na první pohled se zdají nové tarify více než výhodné. Kontrola nad výdaji je velmi příjemná a T-Mobile navíc zahrnul do kreditu i MMS (a dokonce je i výrazně zlevnil). Navíc jako první by měl nabídnout i velmi výhodnou věc pro méně volající – neomezenou přenositelnost volného kreditu.

To znamená, že neprovolaný kredit se nepřevede jen standardně do dalšího měsíce, ale pokud ho ani tehdy neprovoláte, přičte se k tomu, co zbude.

Takže, pokud vám třeba v červnu zbude stovka, v červenci odjedete pryč a nebudete vůbec volat, budete mít v srpnu zbytek z června plus celý červenec a k tomu srpnový kredit. Tohle je opravdu zajímavá nabídka a oba konkurenti nabízejí jen převod do dalšího měsíce.

Pro firmy asi ne

Bohužel to však vypadá, že se v nových tarifech skrývá i pár ale. Asi nejvíc zklamání budou – pokud jsou naše informace pravdivé – firemní zákazníci, kteří mají aktivovanou na firemních kartách službu VPN. Ta by měla umožňovat volání na telefony patřící do VPN za 1,50 Kč.

Podle našich informací budou ale od března i hovory v rámci VPN do provolání kreditu účtovány za standardní cenu. Teprve když kredit vyčerpáte, bude aplikována výhodnější sazba. Teoreticky se tak může stát, že celý kredit spotřebujete na volání v rámci firmy a pak budete zákazníkům volat za plnou sazbu. Otázkou je, jestli se pak VPN firmě vůbec vyplatí!





I samotné minutové sazby nevypadají tak, že by měly u uživatelů budit velké nadšení – v nejlevnějším tarifu Kredit 250 stojí minuta hovoru 5,95 Kč. To není zrovna málo, tyto tarify totiž v souladu s trendem sjednocují volání do všech sítí.

Poměrně vysoké hovorné

Konkurenční O2 nabízí jako nejnižší kreditní tarif Simple 240, ten má měsíční paušál 285,60 Kč a minuta stojí 5,83 Kč. Vodafone Nabito 100 má paušál 119 Kč a minutu za 6,55 Kč, blíže je ale Nabito 300 s paušálem (a kreditem) 357 Kč a minutou za 5,36 Kč. T-Mobile Kredit 250 stojí 297,50 a minuta přijde na 5,95 Kč. Pravda ale je, že žádný z konkurentů nenabízí zvýhodnění podobné jako HIT a také do něj nezahrnují MMS. Ve stávajícím tarifu T30 za 226,10 Kč stojí volání do vlastní sítě výrazně méně - 3,81 Kč, do ostatních sítí 5,71 Kč, tedy o více než dvacetník méně.

Kromě toho by navíc nové tarify měly přinést také změnu tarifikace – budou účtovány v režimu 60 + 30, tedy první minuta celá a pak půlminuty. To může být nevýhodné pro ty, kteří mají kratší hovory.

Bude k dispozici obojí

Zatím to vypadá, že T-Mobile bude oba typy tarifů – tedy ty s volnými minutami i kreditní – nabízet souběžně. Zákazníci si tedy budou moci vybrat, jestli si pořídí tarif s volnými minutami nebo s kreditem.

Kreditní programy jsou jednoznačně současným trendem

Operátoři se tak snaží nalákat na paušály alespoň část dosavadních majitelů předplacenek. Nabízí totiž podobnou kontrolu nad tím, kolik měsíčně provoláme. Navíc působí i psychologický moment – neplatíme žádný paušál „za nic“, ale tuhle částku si můžeme provolat.

Kreditní tarify mají řadu výhod. T-Mobile k tomu navíc přidal neomezenou převoditelnost kreditu, a také zahrnutí a zlevnění MMS. Přesto má nabídka ještě pár skvrnek. Ale třeba se poučí a do oficiálního představení je vyčistí.