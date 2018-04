Potvrzeno: Galileo, centrum evropské navigace, bude sídlit v Praze

Přesun sídla agentury GSA, která má Galileo na starost, jednomyslně odsouhlasila Rada Evropské unie pro konkurenceschopnost. Sídlo úřadu se do Prahy přesune z Bruselu a bude sídlit v Holešovicích v bývalé budově Konsolidační agentury. Zahájení provozu pražské kanceláře je plánováno na rok 2011.

Přesunutí úřadu do Prahy by mělo přinést nejen prestiž, ale i nová pracovní místa. "Pro Českou republiku je to zcela zásadní úspěch," uvádí ministr dopravy Vít Bárta a dodává: "Vyjednávání o přesunu sídla GSA do Prahy vede ministerstvo již od roku 2006."

"Česká republika má v rámci celé EU nejlepší předpoklady pro zajištění bezchybného provozu tohoto prestižního úřadu a současně v to, že bude plnohodnotnou součástí celkové správy tohoto systému," uvádí v prohlášení předseda vlády Petr Nečas.

Agentura bude za pronájem holešovické budovy platit prvních pět let jen symbolické nájemné ve výši jednoho eura, následně pak nájem ve výši 75 procent nájmu tržního. Agentura by měla přinést desítky až stovky nových pracovních míst a očekává se i spolupráce s tuzemskými vysokými školami.

Systém Galileo je evropskou odpovědí na současný americký navigační systém GPS, který využívají veškeré navigační přístroje včetně těch v mobilních telefonech. Systém byl odsouhlasen už v roce 2002 a provoz měl zahájit v letošním roce. Podle posledních dostupných informací je zahájení provozu přesunuto na rok 2014.

Zatím jsou na oběžných drahách jen dvě z plánovaných třiceti družic. Vedle amerického GPS plánuje svůj družicový systém i Rusko. Jmenuje se Glonass a ve vesmíru už je 26 satelitů. Nedávno se ale nepodařilo vynést na orbitu další tři družice, nosná raketa se zřítila do moře.