Potrubní pošta a vy

Podle očekávání vás včerejší článek o potrubní poště zaujal a mailovali jste nám podstatně více, než je běžně zvykem. O některé došlé reakce se s vámi chceme podělit. Jednoznačně z nich vyplývá, že potrubní pošta ještě zdaleka není zralá do muzea, protože své využití stále nachází. Teď již vaše příspěvky:

"...potrubni posta pravdepodobne existuje ve zcela funkcni verzi jiste i jinde. Napriklad v dobe, kdy jsem pracoval v plzenske Skodovce, pouzivala se (a pravdepodobne se jeste pouziva) za ucelem posilani vykresove dokumentace mezi zavody.

Pamatuju si, jak jsem se vzdycky lekl, kdyz mi nad hlavou zahucela trubka s postou, a to hlavne v zatacce :-) Proste data byly slyset."

"Jen pro zajímavost, když půjdete do nějakého hyper- nebo super- či dokonce gigamarketu tak se s takovou malo potrubní poštou taky setkáte. Nevím jak v Praze, ale tady v Ústí v Carefour jedna taková je. Asi jí maj na odesílání peněz od kas někam do účtárny."

"dobrý den, četl jsem v rychlosti Váš článek a vzpomněl jsem si že když jsem žil v USA, bylo něco na způsob potrubní pošty ale v malém používáno v tzv. drive-in bankách kdy přijedete k bance autem a doklady popř. peníze vložíte do potrubní pošty a pošlete k okénku a oni Vám obratem vrátí potvrzení."

"...funguje moderni potrubni pošta napřiklad v Obchodni Bance v Teplicich pro přepravu dokladu z přepažek na pokladny. Bohužel se tim odbavovani klientu přiliš nezrychluje."

"...Prazska je jedna z nejstarsich a nejvetsich. Mimochodem, az pujdete nakupovat do nejakeho hypermarketu (makro, hypernova...) podívejte se, jak tam transportují peníze od kasy do centralni kasy/trezoru."

"Pri cteni Vaseho clanku jsem si vzpomnel, ze podobne "potrubi s okenky", ovsem z plastu, jsem videl v obchodnim dome OBI ve Zline."

"...v arealu Otrokovickeho Barum(-Continentalu) funguje take potrubni posta. Co do rozsahu se nemuze srovnavat s tou z tveho clanku, ale funguje dodnes. Je instalovana ve vyrobe a slouzi k preprave vzorku smesi od kalandru do laboratore, kde probihaji rozbory smesi."

"...pokud Vás zajímá i potrubní pošta menších rozměrů co se týče délky, tak se stačí jít podívat do FN Motol (nová modrá budova), kde potrubní pošta řízená počítačem a na plně elktronické úrovni řízení funguje také. Vypadá podobně jako ta po Praze,ale má místo pák a ventilů LCD displeje a membránovou klávesnici. Posílají se tím hlášení, operační dokumenty, vzorky krve a dokonce i RTG snímky mezi sálem a jedn. odd. nemocnice atd....Takto je propojena celá nová budova FN Motol."

"...pokud byste mel zajem, muzete se za potrubni postou vydat na mnoho dalsich mist, jakymi jsou napriklad Statni technicka knihovna ci prakticky kterakoli prazska nemocnice (obzvlaste doporucuji tu nejmodernejsi v Motole)."

Nepřetiskli jsme zdaleka všechny maily na téma potrubní pošta, ale i z ukázek je patrné, že tato zdánlivě zastaralá technologie pro vás představuje živé téma. Je proto možné, že v budoucnu uposlechneme pobídek čtenářů a navštívíme další fungující potrubní pošty. Pokud si myslíte, že víte o něčem podobném, tedy o muzeální technologii, která stále slouží, napište nám. Rádi se s čtenáři Mobil serveru podělíme o další zajímavosti.

Mimochodem, váš zájem o potrubní poštu nás potěšil ještě z jednoho důvodu. Ukazuje totiž, že i ve věku mobilů a dalších vymožeností lidé ocení jednoduché věci. Zároveň je také jasné, že zdaleka ne každý potřebuje mít na všem supermoderní design, což je také příjemné zjištění.

Jak je z článku patrné, můžete dnes potkat i potrubní poštu v daleko modernějším provedení.